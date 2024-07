KOJC members mitug-an sa nahimutangan ni Quiboloy

Pipila ka mga tawo nga nangangkon nga miyembro sa Kingdom of Jesus Christ (KOJC) nanghatag og tips sa kapulisan sa posibleng nahimutangan sa wanted nga lider niini nga si Pastor Apollo Quiboloy.

Sa pakighinabi sa mga tigbalita sa Lunes, Hulyo 15, 2024, si Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. nagkanayon nga gatusan ka mga impormasyon ang ilang nadawat gikan sa nagkalainlaing tinubdan, apil na ang mga sakop sa KOJC, ilabi na human nabutang ang patong nga P10 milyunes sa ulo ni Quiboloy ug P1 milyunes matag usa sa iyang kaubang mga akusado.

Matod niya nga ilang gitan-aw pag-ayo ang matag usa sa mga tip tungod kay ang uban tinuod samtang ang uban gituyo aron sa pagpahisalaag sa mga imbestigador.

“Meron pero we have to filter kasi magmula nung nag ano (offer ng reward) tayo. May iba dyan manloloko e, we have to filter this,” matod ni Abalos.

Si Quiboloy ug iyang kaubang akusado nga sila si Paulene, Crisente ug Ingrid Canada, Sylvia Cemañes ug Jackielyn Roy adunay duha ka standing arrest warrants, diin ang usa giisyu sa Davao Regional Trial Court alang sa child and sexual assault, samtang ang usa sa Pasig City Regional Trail Court alang sa human trafficking.

Ang kaubang mga akusado ni Quiboloy ni-surrender ug nibayad sa piyansa nga gitakda sa korte sa Davao nga nagkantidad og P260,000 matag usa alang sa ilang temporaryong kagawasan.

Hinuon, walay piyansa nga girekomendar ang korte sa Pasig.

Sa miaging semana, gidakop sa mga polis si Paulene Canada sa iyang pinuy-anan subay sa tip gikan sa usa ka nagpakabana nga lungsuranon.

Sa sayo pa, si Abalos nipadayag og pagsalig nga pinaagi sa padayong paningkamot, nigamay ang kalibutan ni Quiboloy.

“Sa aming nakikita sa ngayon, nandiyan lang yan. Nandito lang sa Pilipinas and we will assure you this as what we have assured you before lumiliit na ang Pilipinas para sa kanya, lumiliit na ito. Ganyan gumalaw ang pulis ang military. Saan ka na magtatago niyan,” matod niya.

Una nang niingon si Quiboloy nga di siya motugot nga dunay makadakop kaniya nga buhi. / TPM / SunStar Philippines