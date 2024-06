KOJC: Quiboloy wala magtago sa Sarangani

DATU: Kini nga hulagway gi-post niadtong Mayo 29, 2023 sa website ni Pastor Apollo C. Quiboloy, ang lider sa Kingdom of Jesus Christ gihingan­lan og “Datu Tud Labun” (Access to Heaven) sa B’laan Community sa Kitbog, Malalag Cogon, Lungsod sa Malungon, Lalawigan sa Sarangani. / kingdomofjesuschrist.org / FILE FOTO

Superbalita Cebu Kusganong gipanghimakak sa kampo ni Pastor Apollo C. Quiboloy gikan sa Kingdom of Jesus Christ (KOJC) ang pasangil nga nagtago-tago kini sa Kitbog B’laan Community, Barangay Poblacion, Malungon, Lalawigan sa Sarangani. Si Kaye Laurente, abogado nga nagrepresentar sa wanted nga pastor, niklaro nga dili i­­ngon niini ang kaso ug sukad pa niadtong 2023, wala na mobisita si Quiboloy sa maong lugar. Gibutyag sa legal nga grupo nga ang pastor nagsugod sa iyang espirituwal nga mga kalihokan sa maong dapit niadtong dekada 1980 sa dihang walay kuryente ug lisod ang transportasyon. Ang Kitbog B’laan Community natukod niadtong 2011 nga adunay mga estraktura nga gitukod uban sa tabang sa pastor, ug daghang mga residente ang nahimong miyembro sa KOJC. Gihatagan og gibug-aton ni Laurente ang pagkalayo sa lugar gikan sa sentro sa Malungon nga nanginahanglan pagtabok sa daghang bukid aron maabot kini. Ang legal nga representan­te nipadayag og paglaum sa kamatuoran ug sa hustong proseso sa mga kaso ni Quiboloy nga nagpasiugda sa kaa­ngayan kay sa publisidad. / EEF / Sunstar Philippines