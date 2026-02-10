Koleksiyon sa basura sa Cebu City di kada adlaw

Dili na inadlaw ang pagkolekta sa basura sa Dakbayan sa Sugbo human gipatuman ni Mayor Nestor Archival ang “interval system” tungod sa limitadong slot sa labayanan sa Consolacion.
Ubos niining interim nga setup, wala na’y inadlaw nga hauling sa tanang barangay.
Gisunod sa dakbayan ang modified schedule, ilabi na sa mga bukirang barangay sa amihanan ug habagatan nga distrito, diin kaduha na lang sa usa ka semana ang koleksyon.
Gi-require sab ang mga panimalay nga sila na mismo ang mo-manage sa ilang mga malata nga basura. Ang ubang mga barangay gi-staggered na ang mga adlaw sa pagkolekta.
Ang mga garbage truck mokuha sa basura sumala sa schedule, apan i-standby una ang karga hangtod moabot ang ilang gitagal nga oras sa paglabay.
Gipasabot ni Archival nga kini nga lakang gihimo aron maputol ang volume sa basura nga ipadala sa Consolacion hapit sa katunga, aron maminusan ang pressure sa landfill ug sa mga dagkong dalan nga agianan sa mga truck.
Gikan sa kaniadto nga 500 ka tonelada matag adlaw, ang basura sa Sugbo naminusan na lang sa 350 hangtod 400 ka tonelada.
Giklaro sab niya nga wala gipahunong ang paglabay sa Consolacion, sukwahi sa kabalaka sa ubang mga kapitan.
Matod niya, emergency kini nga sitwasyon ug kinahanglan ang pagsabot sa tanan.
Nagpadayon ang pag-finalize sa sabot tali sa dakbayan ug sa Asean Landfill.
Gibutyag ni Archival nga ni-request ang dakbayan nga makalabay og 400 ka tonelada matag adlaw, apan 100 hangtod 150 ka tonelada lang ang giaprubahan.
Tungod niini, nangayo og reconsideration ang dakbayan, ilabi na nga ang Marso gipaabot nga maoy katapusang buwan sa paglabay sa Consolacion.
Usa sa mga reklamo sa mga opisyal sa Consolacion mao ang trapiko ug baho nga dala sa mga truck sa basura sa main road. Aron masulbad kini, gi-fast-track sa dakbayan ang pag-ayo sa dalan gikan sa Barangay Pit-os paingon sa Consolacion isip alternatibong agianan. / CAV