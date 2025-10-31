Kolorum nga pumpboat, overloading bantayan sa Philippine Coast Guard

Naka-heightened alert ang Philippine Coast Guard (PCG) Visayas sa pagsiguro nga luwas ang mga barko nga sakyan sa mga pasahero ug padayong pagbantay sa posible nga colorum nga mga bangka o pumpboat nga mobiyahe sa kadagatan ug mag-overloading.
Matod ni Captain Jerome Lozada PCG, Station Commander sa PCG Central Cebu nga lakip sa ilang gisusi ang mga bangka nga molawig gikan sa kadagatan sa Mactan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, Dakbayan sa Talisay ug Pasil sa Dakbayan sa Sugbo.
Giingong sagad niining mga lugara walay mga permit sa pag-biyahe.
“We’re anticipating this colorum nag preposition nasad tag mga tawo to ensure na ma- inspect ni unya mabawalan nato sila nga magbiyahe,” matod ni Lozada sa Oktubre 31, 2025.
Gihimug-atan ni Lozada nga striktong gidili ang pag overloading sa mga pasahero nga posibling magdala og risgo sa pag-biyahe.
Kung masakpan, mapugos sila sa pagpakanaog sa tanang pasahero ug pag -hold sa vessel.
“First disembark the passengers and hold the vessels especially walay proper documents and walay enough life saving equipment...Strictly we will not be allowing overloading and we will be inspecting sa overloading,” matod ni Lozada.
Apan aron kalikayan ang samang sitwayson, gipahibawo ni Lozada nga kon mapuno na ang barko gikinahanglan na niining mobiya sa pantalan aron makapuli ang ubang barko nga masakyan sa mga pasahero.
Sa niining paagi masiguro usab nga dili dugay ang pagpaabot sa mga pasahero sa pantalan ug malikayan ang pagdasok.
Gawas sa seguridad sa mga barko, gipahibawo ni Lozada nga striktong gipatuman ang pagsusi usab sa mga bagahe nga walay butang nga gidala nga makaparisgo sa uban.
Lakip sa striktong susihon sa pantalan ang mga karga nga mga produkto sama nalang sa 20-kilos nga chorizo nga nasakmit sa Bureau of Animal Industry (BAI) sa Pier uno.
Gipahibawo sa desk officer nga nagdumili sa pagpahingan sa BAI nga walay papeles ang maong bagahe hinungdan nga nasakmit kini.
Subay niini ,gipahinumdoman ang mga mobiyahe nga mosunod sa protocols sa Department of Agriculture (DA) kabahin sa mga dad-on nga produkto ilabi na mga pork products nga mosobra sa 10 kilos.
Lakip sa mga rekisitos nga gikinahanglan mao ang BAI Local Shipping Permit Official receipt gikan sa supermarket o meatshop.
Samtang alang sa mga fresh/frozen/chilled o ba kaha newly slaughtered meat kinahanglan nga duna kini Meat Inspection Certificate (MIC) o Certificate of Meat Inspection (COMI) gikan sa National Meat Inspection Service (NMIS) ug official receipt gikan sa supermarket o meatshop.
Sa pagkakaron walay gitugotan nga sakop sa PCG nga mag -leave o mo-absent aron masiguro ang kaluwasan sa mga pasahero sa Kalag-Kalag 2025. / ANV