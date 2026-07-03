Kombate, Alex!

Gitutokan karon sa mga Pinoy ang nagpadayon nga misyon ni tennis star Alex Eala sa Wimbledon diin iyang ikasangka ang defending champion nga si Iga Swiatek karong Sabado, Hulyo 4, 2026 (PH time).
Ang tennis star nasulod sa third round sa prestihiyuso nga Wimbledon human niya gikastigo ang Australian nga si Maya Joint, 3-6, 6-2, 6-0, sa second round sa Wimbledon niadtong Huwebes sa gabii.
Sukdon sa world No. 29 Eala ang katakos sa kampiyon ug world No. 3 nga si Swiatek.
Dili bag-o kang Eala si Swiatek kay mao na kini ang ikatulo nilang panagtagbo ug nagtabla silang duha sa head-to-head record.
Niadtong Marso gipakuratan ni Eala si Swiatek ug gilupig sa Miami Open quarterfinals sa una nilang panagtagbo. Nakabawos si Swiatek pila ka semana human sa duwa ug gipilde ang Pinay didto sa Madrid.
Ang Wimbledon showdown nila karong adlawa mao ang tiebreaker.
Bisan pa man unsa ang resulta sa maong duha, nakahimo na og history ang Filipino tennis star nga maoy labing unang player sa nasod nga nakaabot sa maong lebel sa Wimbledon.
Sa pagsulod ni Eala sa third round sa Wimbledon, nipadayag og kalipay ang tennis legend nga si Venus Williams kinsa mao iyang doubles partner sa Bad Homburg Open.
“Congratulations to my other doubles partner @alex.eala for making history,” suwat ni Williams sa iyang Instagram story.
Si Williams naghupot og 49 ka WTA singles titles ug 22 ka doubles titles. / RSC