Kombate, Team Pilipinas!

Nagtapok ang tanang bituon sa paugnat sa kusog lakip na ang 22 ka atletang mga Pinoy sa opisyal nga pagbukas sa 2024 Olympics didto sa Paris, France kagahapon, Hulyo 27, 2024 (PH time).

Gikaway sa mga atleta ang bandera sa Pilipinas samtang gasakay sa barko sa Seine River atol sa giuwan nga opening ceremony nga gituldokan sa performance ni international performance Celine Dion.

Ang mga boksidor nga sila si Nesthy Petecio ug Carlo Paalam maoy nagdala sa dako nga Philippine flag isip flag-bearer sa ika-100 nga tuig nga pagsalmot sa Pilipinas sa Olympics—ang pinakadako nga sporting event sa kalibutan.

Sila si Paalam ug Petecio silver medalists sa Tokyo Olympics, ug gilauman nga mosukmag alang sa mas taas nga posisyon sa Paris.

Apil sa gisaligan sa boksing mao sila si Eumir Marcial, Aira Villegas, ug Hergie Bacyadan.

Sa athletics naa sila si pole vaulter EJ Obiena, hurdler John Cabang Tolentino ug Filipino-American hurdler Lauren Hoffman.

Ang pambato nato sa gymnastics mao sila si Carlos Yulo, Aleah Finnegan, Levi Ruivivar, ug Emma Malabuyo; sa weightlifting sila si John Ceniza, Elreen Ando ug Vanessa Sarno; samtang sa golf sila si Bianca Pagdanganan ug Dottie Ardina sa golf.

Nagbitbit pud sa bandera sila si Kayla Sanchez ug Jarod Hatch sa swimming; Kiyomi Watanabe sa judo; Sam Catantan sa fencing; ug Joanie Delgaco sa rowing.

Kuyog sa athletang Pinoy sa barko sila si Philippine de chef de mission Jonvic Remulla, Association of the Boxing Alliances in the Philippines (ABAP) secretary general Marcus Manalo, Philippine rowing president Patrick Gregorio, ug Philippine athletics chief Agapito “Terry” Capistrano.

Gikaambit sa Philippine Team sa barko ang delegasyon sa Poland ug Puerto Rico.

Ang opening ceremony nilanat og tulo ka oras ug tunga nga gisalmutan sa 85 ka mga barko diin sakay ang 7,000 ka world-class athletes gikan sa 205 ka mga nasod.

Makita ang ubang mga hulagway sa opening ceremony sa Page 15. / RSC