Kombati sa EASL mobalik sa Cebu

Human sa magnitude 6.9 nga linog ug paghaguros sa Bagyong Tino, ang mga Sugboanong mahiligon og basketball adunay kahigayunan nga makasaksi og duwa nga makapahupay gikan sa kadaot nga hatod sa sagunsong kalamidad nga niigo sa Sugbo.
Gitumbok mao ang pagbalik sa aksiyon sa East Asia Super League (EASL) sa Sugbo diin mo-host ang Meralco Bolts sa Macau Black Bears karong Sabado, Nobiyembre 15, 2025, sa bag-ong giayo nga Cebu Coliseum.
Ang Group B elimination game sugdan sa alas 6:00 sa gabii.
Ang tanang kita ning maong gikahinamang sangka ihatag nga donasyon sa mga naapektuhan sa Bagyong Tino nga ningkusokuso sa Sugbo niadtong Nobiyembre 4 ug ningkalas og gatusan ka mga kinabuhi.
Ang kadagkuan sa EASL nakigtambayayong sa Cebu City government alang sa pagpasiugda ning maong duwa.
Ang Bolts nga nagrepresentar sa Philippine Basketball Association (PBA), kasamtangang adunay 1-2 nga rekord samtang mao kini ang labing unang duwa sa Black Bears sa season.
Human nabunyagan og duha ka sunodsunod nga kapildihan sa ilang pag-atake og balwarte sa kontra, ang Bolts ningbangon pinaagi sa pagbuntog sa Taoyuan Pauian Pilots, 85–76, sa labing una nilang home game sa season nga gipahigayon sa Capital Arena sa Ilagan, Isabela.
Ning maong sangka, ang imports nga sila si Vahedi Mohammadsina, ug Puerto Rican Ismael Romero mao ang nangulo sa Bolts pinaagi sa ilang 22 puntos matag usa.
Ang pamilyar nga import sa Pilipinas nga si Rondae Hollis-Jefferson nidugang og 15 puntos samtang niamot og 14 puntos si local player Chris Newsome.
Niadtong Marso 8-10, 2024, ang EASL ningpahigayon og Final Four mha mga duwa sa Sugbo sa Hoops Dome sa Lapu-Lapu City. / ESL