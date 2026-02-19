Kombati sa NBA mobalik na karon

Gikan sa All-Star break, mobalik na ang aksyon sa National Basketball Association (NBA) karong adlawa, Biyernes, Pebrero 20, 2026 (PH time).
Sa 10 ka mga parisan nga naka-eskedyul, ang engkuwentro sa host Golden State Warriors ug Boston Celtics mao ang usa sa labing giatangan.
Kini gumikan kay gilauman nga moduwa na sa labing unang higayon sa Warriors ang bag-ong sentro niini nga si Kristaps Porzingis.
Si Porzingis, kinsa usa sa dekalidad nga big men sa liga, nakuha sa Warriors gikan sa Atlanta Hawks pinaagi sa trade nga naghatod nila ni Jonathan Kuminga ug Buddy Hield ngadto sa Hawks.
Hinuon, gilauman nga limitado pa ang playing time ni Porzingis gumikan kay bag-uhay pa lang kini naalim gikan sa pagkaangol (Achilles tendinitis).
Sa laing bahin, dili pa gihapon makabalik pagduwa ning sangkaa ang lider sa Warriors nga si Stephen Curry tungod kay padayon pa kining nagpaalim gikan sa angol sa iyang tuo nga tuhod. / Gikan sa wires