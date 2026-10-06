Kombati sa PBA mobalik karon

Mga duwa karon:
5:15 pm- NLEX batok Macau
7:45 pm- TNT batok Terrafirma
Mobalik na karong Miyerkules, Oktubre 7, 2026, ang aksiyon sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors’ Cup sa Ninoy Aquino Stadium.
Ang mga kombati sa komperensiya temporaryong giundang niadtong Agusto 14 aron paghatag og agianan sa preprasyon ug kampanya sa Gilas Pilipinas sa bag-ohay lang nangahuman nga 4th window sa FIBA World Cup Basketball Asian Qualifiers ug Aichi-Nagoya Asian Games sa Japan.
Ning pagbalik sa aksiyon sa komperensiya, mabunyagan ang bag-ong imports sa magsuong puwersa sa TNT Tropang 5G ug NLEX Road Warriors sa ilang pagpakigbatok og lainlaing kontra.
Ang Tropang 5G ni coach Jimmy Alapag nga maoy defending champions, makigsangka sa Terrafirma Dyip sa main game samtang ang Road Warriors makigsangka sa guest team Macau Giant Pandas sa premirong duwa.
Ang Tropang 5G mopara sa 31-year-old journeyman Nick Hornsby isip ilang ikatulong import sa komperensya.
Nanghinaot ang TNT nga makatabang og dako si Hornsby nga makabangon sila sa kasamtangan nilang sitwasyon diin anaa sila sa ikaupat sa Group A dala ang 4-4 nga rekord.
Ang Tropang 5G naglabaw lang og gamay sa Dyip nga sikit nagsunod kanila sa ikalima bitbit ang 3-5 nga rekord.
Sa ilang bahin, ang Road Warriors moparada sab ni Deonte Burton isip hulip sa naangol nga impresibong import nga si DeQuan Jones.
Ang Road Warriors kasamtangang nakigbahin sa San Miguel Beermen sa liderato sa Group A dala ang 7-2 nga rekord samtang ang Giant Pandas naa sa ubos nga bahin dala ang 2-6 nga baraha. / ESL