Komite sa pabalay ni Chiz zero-backlog

Napadayon ni Senador Francis “Chiz” Escudero ang rekord nga walay natanggong nga mga balaudnon sa iyang Committee on Urban Planning, Housing and Resettlement human naaksyonan sa komite ang tanang 67 ka mga balaudnon ug resolusyon nga giduso niini sukad sa iyang paglingkod isip tsirman niadtong Septiyembre sa miaging tuig.
Sa publikong hearing niadtong Martes, Nobiyembre 10, gihisgotan sa komite ang mga balaudnon nga nagtumong sa pagpalapad sa kahigayonan sa mga pamilya nga makabaton og baratong puy-anan, pagpauswag sa paghatod sa mga programa sa socialized housing, pagpanalipod sa mga pamilya nga nagpuyo sa mga lugar nga dili ilaha, pagpasiugda sa malungtarong mga solusyon sa pagpabalay, ug pagpalig-on sa tabang sa pagpabalay alang sa mga kawani sa mga unibersidad ug kolehiyo sa estado.
Lakip sa gipangsusi ang mga balaudnong magtukod og Solar Home Systems Financing Program alang sa mga benepisyaryo sa socialized housing; pagpauswag sa pagpatuman sa mga programa sa socialized housing; pagtukod og malungtarong programa sa pagpabalay alang sa mga kawani sa mga unibersidad ug kolehiyo sa estado./ PR