Kompirmasyon sa heneral gipadaplin una sa CA

Gi-bypass sa Commission on Appointments (CA) niadtong Martes, Marso 19, 2024, ang kumpirmasyon ni Colonel Ranulfo Sevilla ngadto sa usa ka one-star rank general sa Armed Forces of the Philippines (AFP) human sa pagsupak sa iyang nibuwag nga asawa, kinsa nag-akusar kaniya og adultery ug pangabuso, matod ni Senate President Juan Miguel Zubiri.

Sa pakighinabi sa mga tigbalita, si Zubiri, chairperson sa CA, niingon nga gusto sa komisyon nga masiguro, pinaagi sa usa ka sulat o kontrata, nga ang iyang pamilya, labi na ang iyang mga anak, makakuha og igong pinansyal nga suporta gikan kaniya.

“So to give it more time for the documentation to be completed, they moved to bypass him. He has to come back for his consideration,” matod niya.

Matod ni Romualdo nga si Sevilla, nga kasamtangang deputy commander sa Armed Forces of the Philippines (AFP)-Special Operations Command nga nakabase sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija, mobalik sa iyang ranggo isip koronel.

Atol sa hearing sa komite sa CA, gisaway ni Romualdo si Sevilla human niangkon nga wa siya kahibawo nga adunay nasabutan nga kantidad sa pinansyal nga suporta, nga kinahanglan niyang tumanon alang sa iyang duha ka mga anak, atol sa executive session sa miaging semana. Ang nasabutan nga kantidad maoy katunga sa iyang basic pay.

Matod ni Sevilla nga pagkahuman sa pagdungog sa miaging semana, nipadala siya og pundo sa iyang asawa, nga nagsunod sa panawagan sa komisyon.

“Hindi po ‘to ang nakarating sa akin. I was just told to offer. But if the committee so desires, I am willing to submit to that dahil alam ko naman po para sa mga anak ko... I am willing to change the letter that I wrote immediately after this just to comply with that but honestly your honor, I was not totally informed that amount. I was just told to offer an amount and I was not informed if that amount is already enough,” siya niingon.

“Nag-usap man tayo from 65 to 50 [percent], gusto mo nga in writing ‘yun. Sabi mo nga eh, 50 tapos sabi mo hindi mo kaya hanggang bumaba ka pa nga ng 30. We mentioned the amount please ‘wag ka naman magsinungaling. Tinutulungan na nga kita,” tubag ni Romualdo.

Sa tinguha nga masiguro ang iyang promosyon, si Sevilla niingon nga siya “andam kaayo” nga mosunod sa tinguha sa CA.

“Kahit maiwan na lang po sa akin ang para sa pagkain ko, your honor,” siya niingon.

Sa miaging semana, ang asawa ni Sevilla, si Tessa Luz Reyes-Sevilla, personal nga miadto sa Senado ug nitestigo batok sa iyang ad-interim appointment, nga nag-ingon nga dili siya takos niini.

Si Sevilla adunay upat ka mga anak nga kasamtangang giatiman sa iyang asawa apan duha niini adunay managlahi’ng mga inahan. / TPM, SunStar Philippines