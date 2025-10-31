Kompleto na ang mga mag-away

Kompleto na ang mga parisan nga magbinukbokay sa PMI Bohol Boxing Promotions “Kumong Bol-anon XXIII” nga ipahigayon karong Nobiyembre 15, 2025, sa Tagbilaran City, Bohol.
Sa main event, si one-time world title challenger Regie Suganob makigsangka ni Tanzanian regional champion Mchanja Yohana sa 110-pound catchweight fight.
Mahinungdanon kini nga away alang ni Suganob gumikan kay usa kini mga away nga kin ahanglan niyang masagubang aron makapanuktok siya pagbalik alang sa world title.
Si Suganob maoy kasamtangang No. 4 sa World Boxing Organization (WBO), No. 9 sa World Boxing Council (WBC), ug No. 11 sa International Boxing Federation (IBF) light-flyweight class.
Sa premiro niyang pagpanuktok alang sa world title niadtong 2023, napilde si Suganob pinaagi sa unanimous decision batok ni IBF light-flyweight king Sivenathi Nontshinga sa South Africa.
Si Suganob adunay 16-1, 6KOs nga rekord samtang si Yohana adunay 21-6-1, 14KOs nga baraha.
Magsangka sab sa promosyon ang wala’y pildeng si Leonard Pores III (8-0, 7 KOs) batok sa Cebu-based Japanese fighter Kiyoto Narukami (5-1-1, 2 KOs).
Mopakita sab og aksyon sa promosyon ang kanhi regional champions nga sila si Virgel Vitor ug Gerwin Asilo batok sa lainlaing kontra.
Si Vitor makigbatok ni Alvin Vergara samtang si Asilo makig-away ni Yeroge Gura.
Mokompleto sa mga parisan mao ang tali nila ni Freshler Utrera batok Sherwin Dacullo (4-1-1, 2 KOs), Jericho Acaylar batok Francis Arante, ug Jick-Kier Autida batok John Paul Oyong. / ESL