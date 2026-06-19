Kompleto na ang mga parisan sa 25th Kumong Bol-anon

Kompleto na ang mga parisan sa ika-25 nga edisyon sa “Kumong Bol-anon” boxing series nga ipahigayon karong Hulyo 11, 2026, sa Holy Name University Barder Gym sa Tagbilaran City, Bohol.

Sa main event, magbinukbokay sa usa ka unification bout sila si World Boxing Organization (WBO) Asia-Pacific minimumweight champion Filipino Joseph Sumabong (10-1, 5KOs) ug Oriental and Pacific Boxing Federation (OPBF) minimumweight king Taiwanese Chinese Jheng Ciou (9-0-1, 8 KOs).

Sa main supporting bout, si International Boxing Federation (IBF) Asia light-flyweight champion Filipino Shane Gentallan (14-1, 7KOs0 makig-away ni Chinese Xiao Kang Song (6-3, 1KO) sa usa ka 10-rounder bout.

Sa undercard, magsumabagay sila si International Boxing Federation (IBF) Asia flyweight king Leonard Pores III (10-0, 7KOs) batok Ronoel Pael (24-17-2, 12KOs), Christian Balunan (13-1, 8KOs) batok Arvin John Sampaga (8-5-1, 3KOs), Reymart Tagacanao (12-1, 10KOs) batok Jessie Bell Goltiano (7-7, 4KOs).

Mokompleto sa mga parisan sa promosyon, nga gipasiugdahan sa PMI Bohol Boxing Promotions, mao ang tali nila ni Jericho Acaylar (12-3, 1 KO) batok Michael Adolfo (6-7, 3 KOs), Sugarey Leonard Pores (8-2, 6 KOs) batok Venjie Patac (3-13-1, 1 KO), ug Dryxz Russel Sardalla (0-0) batok Jethro Illusorio (0-3). / ESL