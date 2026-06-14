Komunidad, akademya naghiusa sa ‘Echoes of the Earth’ alang sa kultura ug kalikupan

Maghiusa ang nagkalainlaing institusyon sa akademya ug kultura alang sa usa ka talagsaong tigom nga nagpunting sa kalikupan ug kabilin sa mga Bisaya.
Ang InOtherWords Inc. (IOW), ubos sa suporta sa National Commission for Culture and the Arts (NCCA), ug sa pakigtambayayong sa University of San Carlos- Cebuano Studies Center (CSC), USC Department of Communications, Linguistics, and Literature (DCLL), ug Mamugnaong Anak sa Dagang (MAD), magpahigayon sa “Echoes of the Earth: Cultural Education for the Environment in the Visayas” karong Hunyo 18 hangtod 20, 2026, alas 8:00 sa buntag hangtod alas 5:00 sa hapon sa Rigney Hall, USC-Talamban Campus.
Sa panahon nga nagkadako ang mga hagit sa kalikupan, ang maong komperensya nagtan-aw sa usa ka importante ug kasaligan nga tinubdan sa kaalam nga mao ang kultura, pinulongan, literatura, ug lokal nga kahibalo sa mga Bisaya.
Tumong sa “Echoes of the Earth” nga tapukon ang mga magtutudlo, mananaliksik, magbubuhat sa kultura, estudyante, ug mga lider sa komunidad aron hisgutan kon unsaon paggamit sa kabilin isip buhing instrumento alang sa edukasyong pangkalikupan, sustenableng panginabuhi, ug grassroots nga aksiyon.
Sumala kang Dr. Hope Yu, convenor sa komperensya, ang tulo ka adlaw nga kalihukan nagtinguha sa pagdugtong sa pagpreserbar sa kultura ug sa pag-atiman sa kinaiyahan pinaagi sa paghatag bili sa ekolohikal nga kaalam nga makita sa mga tradisyon sa Bisaya, sugilanon sa kagahapon, mamugnaong buhat, ug praktis sa komunidad.
Pinaagi sa research presentations, teaching demonstrations, ug interdisiplinaryong panaghisgot, tukion sa mga partisipante kon giunsa sa edukasyong kultural ang pagdasig sa mas lawom, mas nakagamot sa lugar, ug mas responsableng pamaagi sa pag-atiman sa kalikupan.
Duha ka dungganong keynote speakers nga anaa sa maong komperensya mao sila si Hon. Nestor D. Archival Sr., Mayor sa Sugbo, nga motubag sa Hunyo 18; ug si Dr. John Iremil E. Teodoro, propesor sa De La Salle University nga mopahigayon sa keynote lecture sa Hunyo 19.
Magkahiusa sab ang mga tigpresentar gikan sa nagkalainlaing institusyon sa tibuok nasod. Gikan sa gawas sa Sugbo, malakip ang partisipasyon nila ni Rogelio F. Garcia (Mindanao State University–Iligan Institute of Technology), Ellen L. Generalao (Tagum National Trade School), Radji A. Macatabon (University of Southern Mindanao), Ruben Y. Nuevo (Calunangan National High School), Voltaire Q. Oyzon (Leyte Normal University), Jeson V. Viñas (Biliran Province State University), Salvador P. Bacio Jr. ug Roberto G. Sagge Jr. (West Visayas State University), Kristoffer Von Pierre Peralta (University of the Philippines), ug grupo sa UP High School in Iloilo.
Lig-on sab ang representasyon sa Sugbo, ilabi na gikan sa University of San Carlos nga magdala og mga tigpresentar sama nila ni Mel Francis B. Amadora, Alyssa Kate A. Angalot, Bhon Glory Jayn P. Cabilete, Hazel Ann Cesa, Lamuel N. Daan, Jose Antonio C. Dasig Jr., Denis M. Judilla, Ron Jeric L. Loquias, Niño Augustine Loyola, Raphael Dean B. Polinar, Mary Louise F. Raboy, Hope Sabanpan-Yu, Joanne Marisse P. Tan, ug Romeo J. Toring Jr.
Kuyogan sab sila sa diskurso sa mga representante gikan sa Cebu Normal University lakip nila Elsie T. Alvarado, Lita A. Bacalla, Marben S. Bascon, Catalina M. Canasa, Dhimna Pacifico-Geganto, Rowena C. Largo, Michael M. Manugas, ug Kimberly May Oquiana.
Ang University of the Philippines Cebu pagarepresentahan nila ni Therese G. Cuizon, Arvin John L. Lauresta, Marjorie G. Ma-ano, ug Crina Tañongon.
Dugang pa, mokuyog ang uban pa nga tigpresentar gikan sa Talisay City College, National University Cebu, ug Philippine Science High School–Central Visayas Campus.
Pinaagi sa paghiusa sa mga tingog gikan sa akademya, eskwelahan, organisasyong kultural, ug lokal nga komunidad, gipamatud-an sa “Echoes of the Earth” nga ang edukasyong pangkalikupan dili lamang usa ka siyentipiko o polisiya nga isyu, kondili usa sab ka cultural responsibility.
Gipasiugda sa komperensya ang papel sa mga pinulongang Bisaya, sugilanon, ug praktis sa komunidad sa paghulma sa kahibalo sa kalikupan ug sa pagpalalom sa pagbati sa pag-atiman sa yuta, tubig, handumanan, ug lugar.
Libre ang pagtambong sa maong kalihukan. Giawhag ang interesadong mga partisipante nga magparehistro daan aron makadawat og sertipiko sa partisipasyon pinaagi sa link: [https://forms.gle/ZH1ZC5XzDbwNZaBq6](https://forms.gle/ZH1ZC5XzDbwNZaBq6).
Alang sa dugang kasayuran, mahimong mobisita sa opisyal nga Facebook page sa InOtherWords Inc. o mokontak sa IOW Secretariat pinaagi sa email nga [iow.conferences@gmail.com](mailto:iow.conferences@gmail.com) o sa telepono (032) 2300-100 loc. 308. / PR