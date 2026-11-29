Niawhag ang traffic body sa Dakbayan sa Talisay sa mga pasahero sa pagreklamo sa ilang buhatan kon pangayoan sila og sobrang plete sa mga e-bike driver sa kabaranggayan sa dakbayan.
Subli kining giluwatan ni Jonathan Tumulak, pangulo sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority (CT-TODA) human dunay mga tinun-ang nangreklamo sa ilang nasinating gisingil nga taas nga pletihan.
Matod ni Tumulak nga gitakda na ang minimum nga pletihan nga P15 sa 3-5 ka kilometro sa sulod sa mga barangay sa siyudad.
Kon molapas na gani, ang drayber na ug pasahero ang magsabot kon pila ang plete.
“Sulod ra sa barangay asa sila mamasahero ang P15, 3 to 5 kilometers. Kon pakyaw gi-allow nga motabok sila sa laing barangay. Pero sila ra ang magsabotsabot sa plete. As long as dili mamugos ang drayber ug magkasinabot sila sa pasahero,” nagkanayon si Tumulak sa interbyo sa Superbalita Cebu.
Matod ni Tumulak nga kon nakita sa pasahero nga pagpahimulos na ang gibuhat sa drayber, mahimo silang moreklamo sa buhatan sa CT-TODA.
“Dasigon namo ang mga pasahero nga nabiktima sa overcharging pagkuha og mga picture sa ilang mga cellphone. Ang mga e-bike drivers ug operators duna may mga ID nga magbitay sa matag unit,” awhag niya.
Dunay pipila ka mga tinun-an nga nangreklamo sa kataas sa pletihan nga gisingil sa pipila ka mga drayber.
Usa ka tinun-an nireklamo nga gikan sa ilang tunghaan, nipahatod siya sa city hall ug gipaninginlan siya og P50 sa drayber. Ang iya untang budget kutob ra sa P20. / REV