Kon ‘salisi’ abtik, biktima ‘kilat’ pud

Kadaghanan sa mga tawo nga mangsalisi abtik, malipat gyud ang ilang biktimahon, apan usa sa mga biktimahon unta sama sab og kilat og lihok, dali nga nabawi ang iyang butang.

Viral sa social media ang pagkuha sa cellphone sa usa ka babaye nga nagduwa og Air Table Hockey sulod sa usa ka dakong mall sa Brgy. Mabolo, Dakbayan sa Sugbo sa alas 2 sa Huwebes sa hapon, Hulyo 4, 2024.

Matod ni alyas Alexa nga nagbase siya sa gawas sa nasod ug nibisita lang sa Sugbo aron mobakasyon sa ilang lugar sa Northern Cebu nga naa nagpuyo ang iyang mga kabanay.

Nagkasabot sila sa iyang amiga nga si Angeline nga manuroy sa mall ug magduwa aron malingaw sa ilang paglaag-laag.

Samtang sila nagduwa, ilang gibilin ang iyang butang sama sa bag nga naa ang cellular phone ni Angeline ug nag video usab siya aron pagdokumento sa ilang gihimo.

Iyang mabantayan pinaagi sa pagpasiplat sa iyang mga mata kon kinsa ang moagi sa ilang kilid ug wala lang ni niya kay igo ra nga molabay.

Apan nakita niya ang usa ka lalaki nga naka basketball jersey nga nagdala og kutson sa bangko nga maoy iyang gitabon sa iyang kamot ug nihapit sa iyang gibutangan sa bag dayon nikuha sa cellphone.

Abtik niya ning nabantayan ug nabawi ang cellphone samtang ang kawatan nga salisi dali usab nga nipahilayo.

Human niya nakuha ang cellular phone “nag sorry” pa ang kawatan nga nadungog pa sa video nga iyang gi upload sa iyang Facebook account nga miani og daghang shares.

“Naay niagi nga pareho namo’g edad. Wala ko molingi ako rang mata ang akong gipalihok. Pero sa kato nang kawatan, katong laki, niduol siya nagda naman siyag cushion sa bangko, nya na stock man siya kon asa ang akong bag, nya sa angle kon asa ko makita man nako nga gikuot niya akong bag nga makuha ang cellphone, mao to gisunod nako siya ug ako dayong gibawi ang cellphone. Ana ko kuya-kuya mao to iyang gihatag ug gibutang tong koan nya ana siya, sorry, “ matod ni Alexa.

Gihimakak sa biktima ang pasangil sa ubang netizen nga pang content lang ang maong insidente tungod kay nganong naka video pa kini.

Pasabot ni Angeline nga nag video sila alang sa ilang memories sa iyang higala tungod kay dili sila taga Sugbo ug dili usab sila kanunay magkita niini.

Human sa hitabo, nakahukom na lang sila nga mamauli tungod sa kahadlok nga balikan sila sa kawatan.

Ang maong video niabot usab sa buhatan ni Police Colonel Ireneo Dalogdog, hepe sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo.

Dali niya nga gimandoan ang hepe sa Mabolo Police Station nga si Police Maj. Romeo Caacoy Jr. nga ilhon kon kinsa ang maong kawatan sanglit makita man sa video ang panagway niini.

“Karong buntag (Biyernes) nag coordinate na ta sa atong station commander sa station 4 si Police Major Caacoy. Nya naghatag na siyag feedback nga kadto siya nga insidente base sa iyang pag coordinate sa maong biktima. Nahitabo daw ni sa _______, ongoing na ang investigation,” matod ni Dalogdog.

Nakig-alayon usab ang kapulisan karon sa mga mall security aron pahimangnuan nga magbantay sa ilang establisemento subay sa dakong kalihukan sa Palarong Pambansa sa dakbayan sa Sugbo.