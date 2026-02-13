Superbalita Cebu

Kondisyon ni Jalen susihunon og balik

Williams
Susihon og balik ang kondisyon ni Oklahoma City Thunder star forward Jalen Williams human sa National Basketball Association (NBA) All-Star break kabahin sa iyang nasinating angol (right hamstring strain) nga maoy hinungdan nga wala siya nakaduwa atol sa kapildihan sa Thunder batok sa Milwaukee Bucks, 93-110, kagahapon, Biyernes, Pebrero 13, 2026 (PH time).

Kining maong angol unang nasinati ni Williams niadtong Enero 17, nga maoy hinungdan nga nakapalta siya og 10 ka duwa.

Apan human sa duha ka duwa gikan sa iyang pagbalik, nasinati na sab ni Williams ang sama nga natad sa angol. / Gikan sa wires

