Kondisyon ni Kai human naangol wala pa masayri

Ning pagsuwat, wala pa’y kalambuan nga nakuha kabahin sa kondisyon ni Kai Sotto human siya naangol sa 2nd quarter atol sa kapildihan sa Gilas Pilipinas batok sa Georgia, 96-94, niadtong Huwebes sa gabii, Hulyo 4, 2024 (PH time) sa FIBA Olympic Qualifying Tournament (OQT) sa Riga, Latvia.

Si Sotto nahidangat sa ospital aron susihon kon unsa ka grabe ang bun-og sa iyang gusok nga iyang nasinati.

“He is in the hospital checking out his rib. We don’t have any news on that yet on how far or whether he will be able to go forward,” matod pa ni Gilas coach Tim Cone sa postgame press conference nga napatik sa Spin.ph.

Si Sotto wala na niapil sa warm up sa halftime break ug naglingkod na lang nga adunay ice pack sa iyang gusok hangtod nahuman ang duwa.

Wala pa’y kaseguroan kon makaduwa ang 7’3” nga batan-ong higante dihang makigharong ang Gilas sa Brazil sa semi-finals. / ESL