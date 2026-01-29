Kondisyon sa panglawas ni Marcos miarang-arang na

Gipaneguro ni Finance Secretary Ralph Recto niadtong Huwebes, Enero 29, 2026, nga anaa sa maayong panglawas si Presidente Ferdinand Marcos Jr. human gipaubos sa obserbasyon tungod sa diverticulitis.
Sa usa ka interview uban sa mga tigbalita sa Camp Crame, Quezon City, giingon ni Recto nga niubos ang timbang ni Marcos tungod sa pagkaon og mga humok nga pagkaon sulod sa pipila ka adlaw sumala sa gimando sa iyang mga doktor.
“Maayos naman ang Presidente… Maraming trabaho ngayon yon especially sa paper work, maraming kailangan pirmahan, basahin. Ang sabi ng kanyang mga doctor magpahinga ng isang linggo,” matod ni Recto.
“Looks like (pumayat siya) palagay ko naman kung kayong lahat ay kumain ng sabaw ng tatlo, apat, limang araw ay talagang papayat ka,” dugang niya.
Gikatakda unta nga motambong si Marcos sa Philippine National Police Day 2026, apan girepresentahan siya ni Recto sa maong okasyon.
Nagpagawas ang Malacañang niadtong Miyerkules, Enero 28, og video ni Marcos nga nagdula uban sa ilang iro nga si Oreo taliwala sa mga hungihong nga giingong gioperahan siya.
Matod ni Marcos, gitambagan siya sa iyang mga doktor nga dili lang una magpalabi sa trabaho ug maghinay-hinay lang sa iyang mga lihok.
“Binigyan lang ako ng mga gamot at patuloy pa rin ‘yung aking antibiotics. Pero okay na ako. In fact, nakapag EDC (Economic and Development Council) meeting na kami nung Lunes with most of the Cabinet,” sumala sa presidente.
“So I’m back in. Pero medyo nagtatampo sa akin yung mga doktor ko kasi sabi nila huwag muna. Sabi ko hindi ko naman pwede pag-antayin muna lahat ng nangyayari. So tinuloy ko na lang,” dugang niya.
Matod ni Recto, dako ang posibilidad nga mopagawas og mando si Marcos alang sa pagpahigayon og imbestigasyon bahin sa pagkatap sa mga dokumento sa internet nga may kalabutan sa iyang kahimtang.
Gitino sa Presidential Communications Office (PCO) nga ang maong dokumento nga nag-viral kay “peke.”/ TPM / SunStar Philippines