Konduktor gipatawag kay pasahero ginganla’g tambok

Gipatawag sa opisina sa City of Talisay-Traffic Operations and Development Authority (CT-Toda) ang konduktor sa modern jeep nga nitawag sa ilang pasahero nga “tambok.”
Si Joy Tumulak, ang pangulo sa CT-Toda, nipatawag sa maong konduktor aron mahatagan og leksyon ang tagdumala sa bus company ug ang gihimong pagbugalbugal sa konduktor.
Ang pasahero nga nalambigit sa insidente ni-file og reklamo sa buhatan sa CT-Toda niadtong Biyernes, Oktubre 24, 2025, ingon man nag-post sa iyang social media account mahitungod sa iyang kasinatian.
“From IT Park around 7:30 nigikan na ang bus puno kaayo, standing ko kay wala na malingkuran. While nanghatag na siya sa ticket, giisa-isa niya mga pasahero na nakalingkod og hatag tix for plite then nag-start na siya panawag sa nakabarog nga pasahero, giuna to niyang naa sa pinakalikod na nagbarog tapos ako kay naa man sa center duol na sa door, since maglisod man sya og agi sa tunga, gipangtawag na niya mga naa sa unahan apil ako, nagtalikod man mi niya so dili namo siya makita if kinsa iyaha gitawag, pagtawag na niya nako iyaha ko giingnan…. palihug ko anang babae, kanang babae nga tambok gabarog,” matod sa iyang post.
Gumikan niini, grabe ang iyang kahiubos og kadismaya.
Nasuta sa CT-Toda nga kadaghan na diay kini buhata sa konduktor apan wa lang mareklamo.
Nirekomendar sila sa kompanya sa modern jeep nga silotan ang konduktor tungod sa iyang pagbugalbugal.
Atol sa imbestigasyon, niangkon ang konduktor sa iyang sayop nga nahimo. / GPL