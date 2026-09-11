Konduktor milabang sa dan, naligsan-patay

Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka 61-anyos nga konduktor human nakaangkon og grabeng kadaot sa ulo niadtong Biyernes sa buntag, Septiyembre 11, 2026, human naligsan og motorsiklo sa M.J. Cuenco Avenue, Barangay Mabolo.
Giila sa kapulisan ang namatay nga si Romeo Banzon, molupyo sa Cogon West, Lungsod sa Carmen.
Samtang ang nakaligis kaniya ang nagmaneho sa Yamaha Aerox nga motorsiklo nga si Kenneth Jay Zerna, 31 anyos, uban ang angkas niini nga iya ra sab nga asawa nga si Anne Shirley Zerna, molupyo sa Deca Homes, Barangay Sabang, Dakbayan sa Danao.
Base sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit (TEU) sa Cebu City Police Office nga gisubay pinaagi sa CCTV footage ug sa pamahayag sa drayber, nagbiyahe ang magtiayon sa inner lane paingon sa Ayala diin sila nagtrabaho.
Si Banzon gikan sa daplin sa BPI ug molabang unta padulong sa atbang duol sa bakery, apan naigo siya ni Zerna ug nalagpot.
Samtang ang magtiayon nalamba ug nakaangkon og mga samad ug bun-og sa kalawasan.
Gidala pa si Banzon sa Cebu City Medical Center, apan gideklarar siya sa mga doktor nga wala na nay kinabuhi pagkaalas 7:10 sa buntag.
Gikustodiya sa TEU ang drayber sa motorsiklo nga mag-atubang ug kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide, Physical Injury and Damage to Property. / JDG