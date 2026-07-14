Konduktor natintal sa dalaga’ng nag-shorts, nangumot og sampot

Gidakop sa kapulisan ang usa ka 30-anyos nga konduktor sa Barangay Bulacao, Dakbayan sa Sugbo niadtong Lunes, Hulyo 13, 2026, human gireklamo sa kasong acts of lasciviousness.
Ang nadakpan giila lang sa alyas Bata, gitanggong sa Inayawan Police Station.
Base sa imbestigasyon, ang 23-anyos nga biktima naglakaw pauli gikan sa usa ka tindahan niadtong kaadlawon sa Sabado, Hulyo 11 sa dihang gisundan siya sa suspek.
Pag-abot sa usa ka mingaw nga dapit sa Barangay Bulacao, giingo’ng gihikap sa suspek ang pribadong bahin sa lawas sa biktima.
Nakadagan ang biktima ug nakapangayo’g tabang, hinungdan nga nabulabog ang mga silingan ug nisibat ang suspek. Sa follow-up operation, nadakpan si alyas Bata niadtong Lunes.
Sa pakighinabi sa media, giangkon sa suspek nga iyang gihikap ang biktima ug nangayo siya og pasaylo, apan iyang gilimod ang pasangil nga gisuwayan unta niya og lugos. / GPL