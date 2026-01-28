Kongresista Rama nagtinguha sa pagwagtang sa travel tax

Giduso ni Cebu City South District Representative Edu Rama ang House Bill No. 7367 aron hingpit nga wad-on ang travel tax para sa mga Pilipino nga mobiyahe sa gawas sa nasod.
Tumong niini mao ang pagwagtang sa dugang palas-anon sa gasto gikan sa P300 hangtod P 2,700 para sa mga pamilya, OFW, estudyante, ug senior citizens.
Gitumbok ni Rama nga ang freedom of movement, usa ka katungod ubos sa Konstitusyon ug dili angay babagan sa sobra nga bayranan.
Nahiuyon kini sa kasabutan sa Asean niadtong 2002 nga nagmando sa pagwagtang sa mga travel levy sa mga miyembrong nasod.
Bisag ang travel tax gigamit sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority (Tieza), Commission on Higher Education (Ched), ug sa National Commission for Culture and the Arts (NCCA), nagtuo si Rama nga ang pundo alang niini kinahanglan kuhaon sa ubang budget sa gobiyerno ug dili gikan sa bolsa sa mga biyahedor nga nagbayad na og income tax ug VAT.
Ang bill giduso sa pag-repeal sa Presidential Decree No. 1183 ug gisang-at kini niadtong Enero 27, 2026. / PR