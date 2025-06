Kongreso: Impeachment complaint vs. VP Sara nauyon sa Konstitusyon

GIKLARO sa House of Representatives niadtong Miyerkules, Hunyo 11, 2025, nga ang mga reklamo sa impeachment batok kang Bise Presidente Sara Duterte nahiuyon sa 1987 Konstitusyon, human kini gipabalik sa Senado ngadto sa Kamara aron klaruhon ang mga proseso niini.

Atol sa usa ka session sa plenaryo, gisagop sa Kamara ang House Resolution No. 2346, nga nagpamatuod nga ang proseso sa impeachment nga gisugdan niadtong Pebrero 5, 2025, nagsunod sa Artikulo XI, Seksyon 3 sa 1987 Konstitusyon, lakip na ang mga panghitabo sa pagsumiter sa unang tulo ka mga reklamo sa impeachment batok sa Bise Presidente.

Ang resolusyon gihimo nila ni Senior Deputy Speaker Aurelio “Dong” Gonzales Jr., Deputy Speaker David “Jayjay” Suarez, ug Majority Leader Manuel Jose “Mannix” Dalipe.

Si House Speaker Martin Romualdez, kinsa maoy nagdumala sa session, niingon nga ang pagbalik sa mga artikulo sa impeachment gikan sa Senado “makapabalaka og maayo.”

“I rise, not in defiance, but with resolve, guided by duty, grounded in principle. The decision of the Senate, sitting as an impeachment court, to return the articles of impeachment is deeply concerning,” matod ni Romualdez.

“In matters of truth and accountability, the House does not back down,” dugang niya. / TPM / SunStar Philippines