Konsehal Alcover misaway sa ‘black market’ nga setup sa night bazaar

Gikuwestiyon ni Cebu City Councilor Pastor “Jun” Alcover Jr. ang giingong pagkalambigit sa usa ka Muslim nga organisasyon nga nagkontrolar sa operasyon sa Cebu Night Market.
Gihulagway ang maong setup nakapalibog sa mga vendor ug nagreklamo bahin sa dili makiangayon nga pag-apudapod sa mga stall.
Gihulagway sab niya ang night market isip usa ka “black market” tungod sa ilegal nga proseso ug dili regulated.
Ang night market giablihan niadtong Agusto 30, 2025, nag-operate matag adlaw.
Apan niadtong Lunes, Septiyembre 15, nabalaka si Alcover nga ang operasyon niini nagpadayon sa pag-bypass sa Garbo Asenso Sumbanan Alyansa sa Gugma (Gasa) Board ug sa Konseho sa Siyudad.
“While I am not against Muslim vendors participating in the night market, I am concerned because even our local Muslim brothers are already complaining about how the slots are being distributed,” matod ni Alcover sa interbyu.
Dugang niya nga nagpabilin ang mga pangutana kon kinsa ang opisyal nga naghatag og pagtugot sa grupo.
Nipasidaan si Alcover nga kon walay saktong regulasyon, ang night market mahimong maghatag og risgo sa kaluwasan sa publiko.
Gikuwestyon niya kon kinsa ang manubag kon dunay insidente sama sa food poisoning o uban pang sanitary violations.
Gisaway niya ang pagpangayo og P6,000 matag bulan sa mga vendor isip abang sa stall bisan pa man kon ang merkado nahimutang sa property nga gipanag-iya sa gobiyerno sa siyudad.
“I pity the vendors. I thought the money would go to the city government, but it turns out it goes directly to the organizers,” matod niya.
Dugang sa konsehal nga ang night market mahimong temporaryo nga undangon kon ang operasyon niini dili ibutang ubos sa superbisyon sa Gasa.
Nisaad siya nga dad-on ang isyu sa regular nga sesyon sa Martes ug subli niyang gipahibalo nga mo-resign isip chairman sa committee on markets kon dili masulbad ang problema.
Ang Gasa Board usa ka local special body ubos sa gobiyerno sa Cebu City nga gimandato sa pag-regulate ug pag-organisa sa mga vendor ug night market operations. Gitukod kini aron maseguro ang kaangayan, transparency, ug order sa pag-allocate sa mga stall samtang gipatuman ang sanitation ug safety standards.
Si Mayor Nestor Archival sa sayo pa, niingon sa usa ka interbyu sa radyo nga dili kinahanglan ang koordinasyon sa Gasa. Giangkon sa mayor nga sa dihang ang board ang nagdumala sa mga koleksyon, ang kita alang sa siyudad mas ubos kaayo.
Gisupak kini ni Alcover nga nipasabot nga ang Gasa wala gidesinyo isip usa ka revenue-generating body kondili isip usa ka regulatory mechanism. / CAV / USJ-R Intern Bryce Ken Avilon