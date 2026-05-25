Konsehal gipusil-patay sa buwangan sa Clarin, Bohol

Patay ang usa ka barangay konsehal human ni pusila sa gawas sa buwangan sa Barangay Bacani, Lungsod sa Clarin, Probinsiya sa Bohol alas 12:30 sa udto, Dominggo, Mayo 24, 2026.
Ang biktima giila nga si Marino “Aden” Montojo, 37, konsehal sa Barangay Caluwasan, Lungsod sa Clarin.
Sa imbestigasyon sa Clarin Municipal Police Station, nasayran nga gikan nga namuwang ang biktima ug padulong na unta siya nga mopauli sakay sa iyang motorsiklo.
Apan kalit lang siya nga giduol sa wala mailhing suspetsado gikan sa luyo ug dayong pusil tumong sa iyang ulo nga niresulta sa iyang pagkatumba uban sa iyang motorsiklo.
Human sa pagpamusil, ang mamumuno dali nga nisakay sa nagpaabot nga motorsiklo paingon sa wala matino nga direksyon.
Gidali sa pagdala ang biktima sa tambalanan sa maong lungsod apan gideklara siya sa mga doktor nga dead on arrival.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Jason Birondo, ang information officer sa Bohol Police Provincial Office, nga ang mga sakop sa Scene of the Crime Operation (Soco) nakarekober og duha ka basiyo sa kalibre .45 nga pistola gikan sa dapit nga nahitabuan sa krimen. Gibutyag ni Birondo nga nagpadayon karon ang gihimong imbestigasyon sa Clarin Municipal Police Station, diin naghimo na sila og backtracking sa mga kuha sa CCTV camera aron mailhan ang suspek.
Dugang pa niya, aduna na silay inisyal nga lead kon kinsa ang nipatay apan nagdumili una sila sa pagbutyag sa pangalan samtang wa pa masikop.
“Sa pagkakaron still ongoing ang investigation Clarin Police Station, naa silay gipang-review nga mga CCTV footage unya initially naa silay lead sa pagpatay kagawad,” matod ni Birondo.
Ang mga imbestigador nakighinabi sab sa mga kabanay ug pamilya sa biktima aron sutaon kon duna ba siyay hulga sa kinabuhi. / AYB