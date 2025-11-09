Konsehal Go nanawagan sa mga kompanya nga ihatag og sayo ang 13th month pay

Nanawagan si Cebu City Councilor Harold Go sa mga establisemento sa negosyo nga ipa-una ang pagpagawas sa 13th month pay sa ilang mga empleyado aron matabangan ang mga naapektuhan sa bagyong Tino.
Sa usa ka Facebook post kaniadtong Biyernes, Nobiyembre 7, 2025, giawhag ni Go ang mga tag-iya sa negosyo nga ipakita ang kaluoy ug mohatag og tabang sa ilang mga trabahante atol sa mga paningkamot sa pagbangon sa siyudad.
Giawhag ni Go ang tanang tag-iya sa negosyo nga makig-koordinar sa Department of Labor and Employment (DOLE) alang sa saktong pagpatuman.
"“We appeal to all business establishments to release the 13th month pay early to help employees affected by the recent typhoon,” matud niya.
Si Go, kinsa maoy tsirman sa Committee on Business and Urban Planning, niingon nga nakig-koordinar siya sa pipila ka mga kompanya aron maseguro ang saktong pagpatuman subay sa mga giya sa Dole.
Human sa panawagan ni Go, gipahibalo ni Vice Mayor Tomas Osmeña nga daghang major Business Process Outsourcing (BPO) nga mga kompanya ang positibong mitubag sa inisyatiba.
Sa usa ka Facebook post, giingon ni Osmeña nga ang Accenture ug Conduent miuyon nga ipa-una ang pag-apod-apod sa 13th month pay sa ilang mga empleyado ug ila na kining gi-proseso.
Ang Synchrony ug Concentrix nagbuhat usab sa ingon.
“Through Councilor Harold Go, we are in talks with other BPOs and businesses for them to follow suit. Hopefully, this will give the workers a little extra breathing room,” matod ni Osmeña.
Matod ni Osmeña, ang Synchrony wala lang mitabang sa pagluwas sa mga trabahante niini ug sa ilang mga pamilya, apan gipapuyo usab sila sa Waterfront Hotel sa makadiyot.
Naghatag usab ang kompanya og financial assistance alang sa pag-ayo sa balay ug nag-charter pa gani og eroplano aron maghatod og care packages sa Sugbo.
Samtang, ang Conduent naghatag og libreng transportasyon ug care packages alang sa mga apektadong pamilya, samtang ang TechMahindra nagtanyag og libreng pagkaon ug transportasyon sa mga empleyado. / CAV