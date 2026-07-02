Konsehal mipabor nga iapil ang SRP sa CBRT

Gipanalipdan ni Cebu City Councilor Winston Pepito ang paglakip sa South Road Properties (SRP) sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) project.
Ang dili paglakip sa SRP mahimong dakong usik nga oportunidad alang sa ekonomikanhong pagtubo ug sa public service.
Si Pepito, chairman sa Cebu City Council Committee on Transportation, namahayag niini human sa lakang ni Vice Mayor Tomas Osmeña nga iduso ang usa ka resolusyon nga magmando sa Cebu City Government nga isalikway ang gisugyot nga realignment sa CBRT sa Department of Transportation (DOTr) ug ibalik ang orihinal nga Bulacao-Talamban alignment.
Samtang iyang gipasabot nga hingpit niyang gisuportahan ang pagkompleto sa orihinal nga Bulacao-Talamban route.
Matod ni Pepito nga wala siyay nakita nga rason nganong dili iapil ang SRP sa proyekto.
“I am against excluding the SRP from the CBRT. Why shouldn’t the SRP be included when it is one of the business districts that the city itself has been promoting? Why shouldn’t it be served by a mass transport system?” matod niya.
Sumala ni Pepito, ang kasamtangang debate nagmugna og impresyon nga kinahanglan mopili ang Cebu City tali sa pagpatuman sa orihinal nga Bulacao-Talamban alignment o sa pagpalapad sa sistema paingon sa SRP, bisan pa nga mahimo man nga ipatuman ang duha.
“The issue is not choosing between the two. Both routes can coexist. Why can’t we implement both?” dugang niya.
Gipangutana sab sa konsehal nganong karon pa nipagawas og pagsupak batok sa paglakip sa SRP.
Iyang gipunting nga ang CBRT alignment nga giaprubahan sa National Economic and Development Authority (Neda) niadtong 2014 naglakip na sa Bulacao-Talamban corridor ug sa SRP.
Gidugang niya nga nibalik si Osmeña isip mayor sa Cebu City niadtong 2016, pipila ka tuig human maaprubahan ang proyekto.
“If the approved alignment already included the SRP, why wasn’t it questioned at the time? Why is it only becoming an issue now?” iyang pangutana.
Gisupak sab ni Pepito ang pangangkon nga ang pag-apil sa SRP nagpasabot nga biyaan na ang orihinal nga Bulacao-Talamban corridor.
Gitataw niya nga ang orihinal nga alignment nagpabiling kabahin sa kinatibuk-ang CBRT project. / CAV