Konsehal sa brgy. nadakpan sa checkpoint

Nabalhug sa custodial facility sa Police Station 5 sa Mandaue City Police Office ang opisyal sa usa sa mga barangay sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Ang dinakpan barangay konsehal sa Barangay Poblacion, Lapu-Lapu City human nga nakuhai og duha ka pakete nga adunay sud sa gituohan nga shabu, atol sa gihimong check point sa dalan A.C. Cortes, Barangay Cambaro, Mandaue City niadtong gabii sa Huwebes, Hunyo 25, 2026.
Nasayran nga ang maong 43 anyos nga konsehal nagpositibo sa illegal nga drugs sa gihimong kinalit nga drug test sa kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ngadto sa tanang mga barangay opisyal sa siyudad.
Ni-apply ang maong opisyal og unom ka buwan nga leave sa iyang katungdanan kay matod pa mopaubos sa rehabilitation, apan human sa gitakda nga unom ka buwan sa kini makasumiter og report ngadto kagamhanan kalabot sa iyang rehabilitasyon.
Ang director sa City of Lapu-Lapu Office of Substance Abuse Prevention, Garry Lao nagkanayon sa dihang nahinabi sa Balitang Bisdak nga iyang ipaabot ngadto sa Department of Interior and Local Government (DILG) ang gidangatan sa maong opisyal. / FVQ