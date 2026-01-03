Konsehal sa Brgy. Sawang gipusil sa riding-in-tandem

Patay ang usa ka konsehal sa Barangay Sawang Calero, Dakbayan sa Sugbo human pusila sa duha ka wala mailhing lalaki sa General Gines Street, Siyudad sa Sugbo, alas 4:20 sa kaadlawon, Sabado, Enero 3, 2026.
Giila ang biktima nga si Ramon Diamante kinsa gawas sa pagka konsehal sa barangay, usa usab ka negosyante og isda sa Pasil Fish Port.
Sumala sa imbestigasyon sa Sawang Calero Police Station, naglakaw lang ang biktima sa maong dapit, nga maoy iyang naandan buhaton matag adlaw tungod sa iyang negosyo, dihang kalit kining giduol sa duha ka lalaki nga nagsakay og yellow nga motorsiklo.
Base sa kuha sa CCTV camera sa barangay, nakita nga ang angkas sa motor nga nagsul-ob og puti nga shirt mao ang nipusil sa konsehal.
Human sa krimen, daling nisibat ang mga mamumuno padulong sa wala mahibaw-i nga direksyon.
Bisan gidala dayon sa Cebu City Medical Center (CCMC) ang biktima, gideklarar kini sa mga doktor nga patay na sa pag-abot sa tambalanan.
Usa sa mga imbestigador sa Sawang Calero Police Station nibutyag nga negosyo sa isda sa konsehal ang usa sa ilang gisusi nga motibo sa krimen.
Nagdumili pa ang kapulisan sa paghatag og dugang detalye samtang nagpadayon ang imbestigasyon.
Dako ang paglaom sa mga awtoridad nga mailhan ang mga mamumuno tungod kay gawas sa CCTV sa barangay, aduna pa’y laing CCTV footage gikan sa usa ka balay duol sa nahitabuan nga giingong klaro kaayo ang mga panagway sa mga mamumuno.
Kini karon ang gihimong basehan sa mga imbestigador sa ilang pagpangita sa mga responsable sa krimen.