Konsehal sa Iloilo niduso og resolusyon aron protektahan ang mga stray animal

Giawhag ni Iloilo City Councilor Sedfrey Cabaluna ang iyang mga kauban sa City Council sa pag-aproba sa usa ka resolusyon nga nanawagan alang sa pagbutang og mga pasidaan nga karatula sa mga estratehikong dapit aron masiguro ang kaluwasan sa mga hayop nga naglaag-laag ug mapugngan ang mga aksidente sa kadalanan.
Ang mga estratehikong dapit naglakip sa mga national roads, highways, mga barangay o residential area nga daghang tawo, pampublikong merkado, mga plaza, ug uban pang mga dapit diin kasagarang anaa ang mga hayop o naghatag og posibleng peligro sa mga motorista ug mga pedestrian.
"While no official tally is being maintained by the Office of the City Veterinarian on the number of stray animals killed or injured in road accidents, it has been observed that carcasses are routinely collected and disposed of at the Calahunan dumpsite," matod ni Cabaluna sa iyang resolusyon niadtong Miyerkules, Agusto 27, 2025.
Dugang pa niya, ang uban gipasagdan lang ug dili gani makuha tungod sa pagkadugta.
Sa usa ka follow-up nga interbyu, siya miingon nga kasagaran, ang mga karatula kanunay’ng nagbutang sa mga hayop sa dili maayo nga kahimtang.
Pero pinaagi aning maong resolusyon, matod niya, gusto nilang ipakita nga seryoso ang Iloilo City sa ilang adbokasiya.
"We researched some standard signages that are being implemented abroad and even here locally," matod ni Cabaluna.
Sa iyang resolusyon, gikutlo niya ang mga pasidaan nga karatula sama sa "Slow Down: Stray Animals Ahead," "Paghalong: Mga Hayop sa Karsada" (Brake for Animals).
Dugang niya, ang mga pahinumdom maghatag og kahibalo sa mga drayber nga mag-amping.
"It is also important to emphasize how important our pets and our stray animals are until we can get them off the street," sumala sa konsehal.
Ang resolusyon nga gipadangat sa Department of Public Works and Highways ug sa Iloilo City Engineer's Office, giaprobahan sa City Council. / PNA