Konsehal sa Mandaue nanawagan aksiyonan ang ‘spaghetti wires’

Tungod sa kabalaka sa nagkadakong peligro nga dala sa mga nagbitay ug dili saktong pagkataod nga mga kable, usa ka konsehal sa Dakbayan sa Mandaue ang nag-awhag og dinaliang aksiyon aron malikayan ang mga disgrasya sa kadalanan.
Si Konsehal Eugene Andaya, tsirman sa Committee on Disaster Risk Reduction and Management, nanawagan sa City Engineering Office (CEO) nga susihon og balik ang sitwasyon ug makigtambayayong sa mga telecommunication ug cable service providers aron masulbad ang problema.
Sa usa ka interview pinaagi sa telepono, matod ni Andaya nga ang presensya sa mga mubo ug luag nga mga wire naghitak sa tibuok dakbayan, ilabi na sa mga dagkong dalan ug mga dalan sa barangay diin kanunay moagi ang mga dagkong sakyanan.
Iyang gipasabot nga daghan niining mga wire ang gitaod nga ubos ra kaayo, hinungdan nga dali ra kining masangit sa mga dagkong sakyanan sama sa mga container van ug wing van.
Kon masangit, ang mga wire mahimong maputol o matagak nga maghatag og peligro sa mga motorista ug mga lumalabay.
Bisan tuod ang siyudad nagpadala na kaniadto og mga engineering team aron kuhaon ug hapsayon kining mga wire, matod ni Andaya nga nibalik na sab ang problema, hinungdan nga iyang giduso ang usa ka bag-ong resolusyon isip pahinumdom sa mga awtoridad nga molihok pag-usab.
Gitudlo ni Andaya ang pipila ka mga dapit diin klaro kaayo ang maong problema, lakip na sa Barangay Pagsabungan, Plaridel Street, ug sa mga Barangay sa Labogon ug Paknaan.
Iya sab nga namatikdan nga ang ubang mga kompanya magtaod og mga kable nga walay saktong koordinasyon, usahay bisan sa gabii.
“Before, when I was still a barangay councilor in Paknaan, we would call the telcos and require them to coordinate and secure permits before installing. That way, installations were more organized,” ingon ni Andaya.
Bisan pa sa kakuwang sa mga silot alang sa mga malapason nga kompanya, gihatagan og gibug-aton ni Andaya nga ang nag-unang tumong mao ang pagseguro sa kaluwasan sa publiko aron walay maangol. / ABC