Konsehal sa SK misumbag sa Brgy. Kapitan, gipapriso

Gibalhog sa prisuhan ang usa ka SK Councilor human nanumbag sa Barangay Kapitan nga naghusay sa away sa iyahang inahan ug brother-in-law sa Barangay Dugoan, Lungsod sa Sibonga pasado alas 2 sa hapon sa Huwebes, Hulyo 23.
Ang 25-anyos nga SK Councilor usa ka babaye samtang ang gisumbag niini mao ang 52-anyos nga babayeng kapitan.
Subay sa impormasyon sa Sibonga Police Station dunay bangi ang inahan ug ang brother-in-law sa SK Councilor.
Tungod kay dili na gusto sa inahan sa SK Councilor nga papuy-on pa ang brother-in-law sa ilang balay, gusto niyang papahawaon kini.
Ang inahan ug ang brother-in-law gipatawag sa Barangay aron husayon.
Niangkon ang brother-in-law sa iyang sala nga nahimo ug nangayo kini og pasaylo apan giingong wala modawat ang inahan ug gusto niya kining palayason.
Subay sa pakisusi , igsuon sa SK Councilor ang asawa sa brother-in-law.
Apan gumikan sa kasuko sa SK Councilor, gitulisok niya ang brother-in-law ug gibadlong siya sa Kapitan.
Gipagawas ang SK Councilor kay matod pa wala kini labot sa husay.
Dunay nahitabong komosyon sa sud sa Barangay Hall ug niuwang ang kapitan apan siya na hinuon ang nasumbagan sa SK Councilor.
Nakaangkon og garas sa nawong ang Barangay Kapitan ug nabali sab ang eyeglasses niini.
Subay sa uwahing pakisusi sa Superbalita Cebu, anaa pa sa bilangguan ang SK Councilor samtang mag-atubang kini og kasong Direct Assault ubos sa Revised Penal Code. / ANV