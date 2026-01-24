Konseho di moimbestigar sa landslide sa Binaliw landfill

Gisalikway ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña ang ideya sa pagpahigayon og imbestigasyon sa konseho bahin sa nahitabong landslide sa landfill sa Barangay Binaliw.
Direktang tubag ni Osmeña nga dili makasulbad sa problema sa basura sa siyudad ang imbestigasyon.
Sa usa ka press conference niadtong Huwebes, Enero 22, 2026, si Osmeña niingon nga ang landslide resulta sa mga teknikal nga problema nga ubos sa hurisdiksyon sa Department of Environment and Natural Resources (DENR).
Iyang gipasabot nga ang pagpatawag og public hearing dili makasulbad sa isyu, ug bisan siya nga adunay daghang tuig nga kasinatian isip mayor, dili makasaysay og maayo sa problema, labaw na ang ordinaryong mga lungsuranon.
Dugang niya, ang mga rason sama sa paglihok sa mga basura ug ang kahimtang sa pundasyon sa landfill usa ka komplikadong teknikal nga butang nga dili mahisgutan o masulbad pinaagi lang sa usa ka public hearing.
Gisaway uab ni Osmeña ang kahinay sa proseso sa government procurement.
Gipasabot niya nga kon mangaguba ang mga garbage truck, ang mga ipuli nga sakyanan malangan tungod sa mga burukrasya sa gobiyerno, hinungdan sa pagkalangay sa paglabay sa basura sa mga barangay.
Aron masulbad kini, gisugyot ni Osmeña nga ikonsiderar sa siyudad ang pag-abang o pag-lease og mga garbage truck gikan sa mga pribadong suplayer.
Ubos sa iyang sugyot, ang mga truck moabot na nga adunay mga drayber ug regular nga maintenance nga magtugot sa siyudad nga malaktawan ang taas nga proseso sa bidding ug maseguro nga ang pagkolekta sa basura magpadayon nga walay undang sa mga komunidad.
Gisugyot sab ni Osmeña nga ang siyudad kinahanglan nga magtukod sa kaugalingon niining incinerator sa South Road Properties (SRP) aron direkta nga masunog ang mga basura.
Matod niya, kini nga lakang makapakunhod sa gasto sa paglabay ug makapugong sa mga risgo nga pagkapuno sa mga kasamtangang dumpsite.
Nabalaka sab si Osmeña nga mosaka og maayo ang gasto sa siyudad kon ngadto na sa Bogo o Aloguinsan ilabay ang mga basura, tungod sa kalayo niini.
Matod niya, maapektuhan niini ang pundo sa siyudad nga para unta sa mga scholarship, sa pagpadagan sa Cebu City Medical Center (CCMC), hospitalization assistance, ug uban pang mga programang medikal. (CAV)