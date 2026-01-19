Konseho mihangyo sa DPWH nga hatagan og prayoridad ang Tagunol Creek tungod sa baha

Ang pabalik-balik nga baha padayong nakatugaw sa inadlaw-adlaw nga panginabuhian sa mga residente og motorista sa pipila ka bahin sa Pardo District, Dakbayan sa Sugbo.
Ang tubig-baha sa L. Gabuya Street sa Barangay Cogon Pardo ug Basak Pardo, moabot sa hawak ang giladmon, hinungdan sa kahuot sa trapiko ug peligro sa kaluwasan sa publiko.
Isip tubag niining nagpadayong problema, usa ka resolusyon ang gipasaka sa Cebu City Council nga naghangyo sa Department of Public Works and Highways (DPWH) nga i-prayoridad ang Tagunol Creek Flood Control Project sa ilang funding program.
Ang maong lakang gipasiugdahan ni Konsehal Harry Eran.
Ang Tagunol Creek nagsilbing nag-unang gawsanan (outfall) ug agianan sa tubig-baha gikan sa bukiran nga barangay sa Pardo District.
Gipasiugda sa resolusyon nga ang pagsiguro sa saktong kapasidad sa sapa sa pagkontrol sa baha maoy “kritikal aron mapanalipdan ang kinabuhi, kabtangan, ug kaluwasan sa publiko,” ilabina sa mga komunidad nga anaa sa ubos nga bahin nga maagian sa tubig.
Gipakita usab sa maong lakang nga ang dugay na nga babag sa paghuman sa proyekto nasulbad na.
Sumala sa resolusyon, ang mga informal settler families nga kaniadto nagpuyo sa mga bahin sa dapit sa proyekto namalhin na og pinuy-anan.
Kini nagtangtang sa dakong babag aron mapadayon ang trabaho sa pagkontrol sa baha nga wala nay makasumpo.
Bisan pa niini nga mga kalamboan, ang baha padayong naka-apektar sa mga importanteng dalan sa dapit.
Namatikdan sa resolusyon nga panahon sa ting-ulan, ang mga bahin sa L. Gabuya Street makasinati og taga hawak nga gilawmon sa baha,” nga moresulta sa pagkabalda sa mga residente, motorista, pampublikong transportasyon, ug negosyo.
Ang mga ginagmay nga negosyo sa maong dapit nagtaho usab og pagkalugi tungod kay likayan sa mga kustomer ang lugar ug malangan ang mga delivery.
Gihulagway sa resolusyon nga ang paghuman sa Tagunol Creek Flood Control Project “usa ka gikinahanglan, dinalian, ug praktikal nga lakang” aron matubag kining nagbalik-balik nga problema.
Pinaagi niini nga resolusyon, ang Konseho sa Dakbayan sa Sugbo naghangyo kang DPWH Secretary Vince Dizon nga ilakip ang proyekto sa ilang prayoridad. (CAV)