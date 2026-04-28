Konseho nakurat nga Binaliw landfill ni-operate na’g balik

Nakurat ang Konseho sa Dakbayan sa Sugbo sa dihang hilom nga nag-operate og balik sa Binaliw sanitary landfill, bisan nga wa pa matapos ang gihimong imbestigasyon sa nahitabong pagkahunlak sa bukid nga basura, nga niresulta sa kamatayon sa 36 ka tawo niadtong Enero 8, 2026.
Nahibaw-an ang pagbalik sa operasyon atol sa council hearing nga nahimong tensiyonado diin gikompirmar sa PrimeWaste Solutions Cebu Manager Niño Abellana Jr. nga nibalik na sa pag-operate ang ilang facility.
Apan giklaro ni Abellana nga “limited operations” nga nagsugod niadtong mga duha o tulo ka adlaw ang nilabay sa wala pa ang maong session.
Gikataho nga gilimitahan sa maong facility ngadto lang sa 50 metric tons nga basura matag adlaw gikan sa mga pribado nga commercial establishment sa Cebu City lakip na niini ang mga mall.
Kini bisan nga way kontrata nga gipirmahan tali sa local government units.
WA PAHIBAW-A
Ang konseho, gipangulohan ni Konsehal Joel Garganera nagkanayon nga way pormal nga pahibalo labot sa pag-abli og balik sa maong waste facility. Tungod niini, ilang gikuwestiyon ang transparency, koordinasyon, ug public safety ilabi na nga wala pa matapos ang gihimong imbestigasyon sa insedente diin gikamatay sa kapin sa 30 ka tawo nga natabunan sa basura.
Nipasabot si Abellan nga ang paghibalik sa operasyon base sa giluwatan nga ‘partial lifting’ sa cease and desist order gikan sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) 7.
Matod pa nga ang clearance nitugot lang sa limitado nga operasyon nga sulod lang sa “interim cell” nga kasamtanga’ng gigamit sa pagdawat ug manage sa basura ubos sa kontrolado nga kondisyon.
Samtang si DENR 7 Solid Waste Management Chief John Roy B. Kyamko ang nikonpirmar sab nga ang ahensiya niluwat og partial lifting.
“They can already operate in the area that was partially lifted,” sigon pa ni Kyamko ug giseguro nga pabilin nga luwas ang maong specific zone.
Dugang pa ni Kyamko nga adunay gihimo’ng ocular inspection sa DENR sa wa pa mohatag sa pagtugot labot sa partial lifting.
Human sa maong hearing, ang maong facility nagpadayon sa ilang limited operations pinaagi sa DENR clearance. /