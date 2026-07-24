Konseho nangayo’g budget pagsusi sa tubig sa mga busay

Nangayo og pagpasabot ang Konseho sa Dakbayan sa Sugbo ngadto sa Cebu City Environment and Natural Resources Office (Ccenro) kon pila ang gikinahanglang pundo aron makapahigayon og technical assessments sa upat ka busay.
Kini human niangkon ang maong buhatan nga dili na masulod sa ilang 2026 budget ang paghimo sa assesstments.
Ang maong isyu gituki atol sa session sa City Council subay sa tubag sa Ccenro sa Resolution 17-4177-2026 nga nagmando sa maong buhatan sa pagpahigayon og technical evaluation, water quality testing, ug flow rate analysis sa upat ka busay sa mga bukid nga barangay sa dakbayan.
Ang mga dapit nga sakop sa resolusyon mao ang Mangyapyap Falls sa Barangay Paril, Kabang Falls sa Barangay Budlaan, Manggasang Falls sa Barangay Tagbao, ug Linut-od Falls sa Sityo Udlom, Barangay Taptap
Sa usa ka sulat nga gipadala ngadto kang Sangguniang Panlungsod Secretary Charisse Piramide, ang pangulo sa Ccenro nga si Editha Peros nikompirmar nga nadawat nila ang resolusyon niadtong Hulyo 8, 2026, apan nagkanayon nga dili maatiman sa ilang buhatan ang hangyo sa pundo sa kasamtangang tuig.
Kini bisan pa man sa ilang pagpaluyo sa paningkamot sa Konseho nga mabantayan ug mapalipdan ang natural nga waterfalls sa dakbayan.
Gipasabot ni Peros nga bisan kon ang Ccenro adunay gigahin nga pundo alang sa water sampling karong tuiga, apan nakatagana na kini para sa mga dugay nang gidumala nga monitoring sites.
Matod niya, kinahanglan nga ipadayon ang pagkuha og datos sa maong mga dapit aron magpabiling hapsay ang chronological series nga gigamit para sa comparative analysis, environmental trend monitoring, ug long-term scientific assessment.
Ang pagdugang og bag-ong mga dapit sa tunga-tunga sa monitoring program makaguba sa kasaysayan ug kalidad sa datos.
Gidugang sab ni Peros ang mga babag sa procurement ug auditing.
Sumala niya, ang water quality testing sa Ccenro gihimo pinaagi sa usa ka accredited nga third-party laboratory ubos sa Purchase Order 1235 nga pormal nga giaprubahan niadtong Nobiyembre 6, 2025. Gitino niya nga ang purchase order aduna nay klaro nga mga sampling locations nga giaprubahan, ug ang bisan unsang pag-usab niini makamugna og problema atol sa pagsusi sa Commission on Audit (COA).
Kini tungod kay ang mga billing sa laboratory kinahanglan nga mo-match sa giaprubahang scope of work.
Bisan pa niini, gipahayag ni Peros nga plano sa Ccenro nga iapil ang upat ka busay sa ilang 2027 budget planning ug procurement proposal. / CAV