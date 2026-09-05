Konseho nangita’g pundo alang sa Siomai Festival

Nangayo ang mga konsehal sa Dakbayan sa Sugbo og dugang P400,000 nga pundo alang sa Siomai sa Tisa Festival sa Barangay Tisa karong tuiga.
Kon kini mahatag, mahimo nang P700,000 ang tabang pinansyal sa siyudad alang sa selebrasyon sa barangay.
Ang maong hangyo gihimo human nga gitan-aw ug gipangutana sa mga konsehal kung igo ba ang unang P300,000 nga gahin alang sa tinuig nga piyesta, ilabi na kung tan-awon ang kadako, gidaghanon sa mga tawo, ug sa mga kalihukan nga nadugang niini pinaagi sa mga katuigan.
Ang Siomai sa Tisa Festival saulogon gikan Septiyembre 18 hangtod 27, 2026.
Naghisgot ang Konseho sa Siyudad bahin sa usa ka resolusyon nga naghatag og pagtugot sa paggamit sa P300,000 gikan sa City Sponsored Activities Fund sa dakbayan alang sa selebrasyon sa dihang nagpadayag og kabalaka ang mga konsehal bahin sa kausaban ug kalainan sa gidak-on sa pundo nga gihatag alang sa Tisa ug sa tabang nga gihatag sa ubang mga piyesta sa barangay.
Gipahayag ni Konsehal Joel Garganera nga ang Siomai sa Tisa mao ang usa sa pinakadako, kung dili man ang labing dako, nga selebrasyon nga nakabase sa barangay sa siyudad kon hisgotan ang gidaghanon sa motambong ug ang gidak-on sa mga kalihokan niini.
Ang isyu sa pundo gituki usab ni Konsehal Mikel Rama, kinsa nagtudlo sa mga miaging gahin sa dakbayan nga nagkantidad og P700,000 ug P500,000 alang sa ubang mga selebrasyon sa barangay.
Gipahayag ni Rama nga dako ug makakurat ang maong kalainan kung hunahunaon nga ang Siomai sa Tisa, sa iyang tan-aw, usa ka mas sikat ug mas dako nga selebrasyon.
Iyang gihulagway ang Siomai sa Tisa nga mao ang "pinakauna ug nag-unang piyesta sa barangay sa tibuok siyudad."
Ang mga pangutana wala lang nituyok sa P300,000 nga gahin kon dili apil na usab sa pamaagi sa dakbayan sa pagtino sa angay nga level sa tabang alang sa nagkadaiyang selebrasyon sa barangay.
Gipasabot ni Konsehal Philip Zafra, nga ang kantidad nga gihatag alang sa mga kalihukan nga gipundohan sa siyudad , discretion sa mayor.
“Per my experience and per my knowledge, as to regard to the City-sponsored activities, it is always within the discretion of the executive department through the Office of the Mayor as to how much they are going to share in assistance to any activities, and in this case, the Siomai sa Tisa,” matod pa ni Zafra.
Gidawat usab ni Zafra nga siya mismo naglaum nga makadawat og mas dako nga kantidad ang maong piyesta.
Apan matod niya, ang konseho kinahanglang murespeto sa level sa tabang nga giaprubahan sa opisina sa mayor.
“I would like a bigger amount, as you said, to be extended, but at the end of the day, we will always abide by the assistance approved by the Office of the Mayor,” gipahayag niya.
Giaprubahan sa konseho ang usa ka corollary motion nga naghangyo kay Mayor Nestor Archival sa pagkonsiderar sa pagpagawas og dugang P400,000 alang sa piyesta.
Kon maaprubahan, ang maong dugang nga kantidad magdala sa tibuok tabang sa dakbayan ngadto sa P700,000. / CAV