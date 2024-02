Konseho ngadto sa DOTr: BRT paspasi

Giawhag sa Konseho sa Dak­bayan sa Sugbo ang De­partment of Transportation (DOTr) nga paspasan ang paghuman sa Cebu Bus Ra­pid Transit (BRT) project aron maminusan ang kahasol ug epekto niini sa publiko nga moagi sa karsada.

Ang maong hangyo gihimo pinaagi sa resolusyon nga gisang-at ni Cebu City Councilor Rey Gealon, kinsa mao usab ang chair sa Traffic Management and Coordination Committee (TMCC), ug giaprobahan sa Konseho atol sa ilang regular session niadtong Miyerkules, Enero 31, 2024.

Ang DOTr gihatagan og kopya sa giaprubahan nga resolusyon alang sa ilang kasayuran ug giya.

Gianunsyo sa DOTr sa katapusang quarter sa 2023 nga gibalhin ang target nga petsa sa pagkompleto gikan sa 2025 ngadto sa 2027.

Si Gealon, sa iyang resolusyon, niingon nga ang pagduso sa petsa sa pagkompleto tungod sa pagkalangay sa mga kausaban sa disenyo.

Siya niingon nga ang pagkalangan hinungdan sa “unnecessary traffic congestion in the area resulting in longer trip times, loss of productivity, and even major impacts like damage to vehicles, and injuries to drivers and passengers.”

Siya usab niingon nga ang nagpadayon nga konstruksyon sa mass transit system naka­mugna og gubot sa trapiko ug nakaapekto sa pinansyal nga disposisyon sa gobyerno.

“It is therefore requested that DOTr expedite the completion of the CBRT project to reduce the inconvenience and impact that it has on Cebuanos and all people traversing the road,” tipik sa resolusyon ni Gealon.

Sa pagkakaron, nalangay ang pagtapos sa package 1 sa BRT project sa Osmeña Blvd. gikan sa Kapitolyo ngadto sa N. Bacalso Ave. sa Cebu South Bus Terminal.

Ang BRT project dunay tulo ka packages o hugna sa pagtrabaho gikan sa habagatan ngadto sa aminahan sa dakbayan sa Sugbo.

Usa kini ka mass transport system ug kabahin sa moder­nisasyon sa transportasyon sa dakbayan, diin ang proyekto mokabat og P28.78 bilyunes gikan sa utang sa World Bank ug ubang banko sa gawas.