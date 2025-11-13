Konseho sa Lungsod sa Argao mipatawag sa DPWH, kontraktor

Gumikan sa mga kahadlok sa susamang pagbaha nga dala sa Bagyong Tino sa ubang bahin sa Sugbo, gidapit sa Konseho sa Munisipyo sa Argao ang mga opisyales sa Department of Public Works and Highways (DPWH) 2nd Engineering District ug ang mga kontraktor.
Dunay upat ka nagpadayon ug managlahing proyekto sa flood control sa Argao ug ang mga giimbitar paatubangon sa municipal council unya sa Nobiyembre 25, 2025.
Sa usa ka pahayag nga gi-post sa iyang Facebook page niadtong Martes, Nobiyembre 11, 2025, giingon ni Argao Vice Mayor Orvi Ortega nga ang lakang nagtumong sa pagpatin-aw sa mga kabalaka bahin sa pagpatuman, kalidad, ug gasto sa mga proyekto tungod kay ang susamang mga insidente sa baha mahimong hulga sa lungsod.
Dunay lapad nga sapa ang Argao sumpay gikan sa Dalaguete, pinaagi sa daghang mga upland barangay paubos sa mga coastal area sa Canbanua, Talaytay, ug Langtad.
Ang mga munisipalidad sa Argao ug Dalaguete nahimutang sa habagatan-sidlakang bahin sa Cebu.
Matod ni Ortega nga siya ug ang mga miyembro sa konseho nagpahigayon og ocular inspection sa mga lugar nga gibutangan og flood control ug nadiskubrihan ang mosunod.
Ang paghuman sa mga proyekto layo pa kaayo bisan pa sa nagpadayon nga konstruksyon.
Ang flood-control project tali sa Barangay Talaytay ug Canbanua wala nagsunod sa orihinal ug natural nga dagan sa suba.
Ang kantidad sa kontrata daw taas kaayo ug halos managsama sa upat ka managlahing flood-control projects.
Giingon ni Ortega nga kini nga mga nakaplagan ang nagtukmod sa Konseho sa pagpatawag sa DPWH 2nd Engineering District ug sa mga kontraktor aron mopasabot atol sa regular session sa Nobiyembre 25.
Matod niya, ang nagpadayon nga mga proyekto nahimutang sa Barangay Langtad, Sumaguan, Lengigon, ug Mompeller sa Argao nga adunay contract costs nga gikan sa P94 milyunes hangtod P96 milyunes matag usa. Ang mga kontraktor naglakip sa UY Condev Corporation, QM Builders, ug Quirante Construction Corporation nga ang mga petsa sa pagkompleto gikatakda tali sa ulahing bahin sa 2025 ug sayong bahin sa 2026.
Sumala ni Ortega, ang inspeksyon nakapatumaw og daghang pangutana kaysa mga tubag bahin sa pagkaepektibo niining mga proyekto sa flood control ilabi na humana ang Bagyong Tino.
Ang mga flood control project wala makapugong sa pagbaha ug daghan ang nangamatay sa Cebu tungod sa pag-awas sa mga dagkong sapa sa Liloan, Compostela, Cebu City, Mandaue City, Talisay City, Balamban, ug Asturias.
Iyang giawhag ang mga Argaowanon sa pagtambong sa regular session sa Nobiyembre 25 sa alas 2 sa hapon o pagtan-aw sa proceedings online. / CDF