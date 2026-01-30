Konseho sa Mandaue makigtagbo sa mga operator sa Binaliw landfill

Gipahugtan sa Konseho sa Dakbayan sa Mandaue ang pagtuki sa krisis sa basura sa taliwala sa nagkadakong kabalaka sa kapasidad sa mga disposal site nga modawat sa nagkagrabe nga gidaghanon sa basura matag adlaw gikan sa tibuok Metro Cebu.
Matod ni Konsehal Carlo Fortuna, ang mga nangaging sesyon sa konseho nitutok niining maong isyu, ilabi na ang kawalay kaseguruhan kon hangtod kanus-a modawat og basura ang Barangay Garing sa Consolacion gikan sa Mandaue ug sa ubang mga silingang lungsod ug siyudad.
Atol sa maong sesyon, gipatawag sa Konseho ang operator sa landfill sa Barangay Binaliw aron mohatag og update sa ilang sitwasyon. Apan ang operator nihangyo og usa ka bulag nga tigom uban sa mga miyembro sa konseho alang sa mas detalyadong paghisgot.
Nagkasabot ang konseho nga mopahigayon og usa ka closed-door meeting uban sa operator sa landfill sunod semana, mahimong sa Lunes o sa mga adlaw human niini, didto mismo sa site sa landfill.
Giklaro ni Fortuna nga kini nga tigom dili bahin sa regular session ug limitado lang sa mga miyembro sa konseho.
Sa pagkakaron, matod ni Fortuna nga ang Dakbayan sa Mandaue nangita og laing mga opsyon sa paglabay og basura, apan ang prayoridad karon mao ang posibleng pagbalik ngadto sa Binaliw landfill human sa tulo ka bulan nga rehabilitasyon.
Bisan pa niini, gitataw ni Fortuna nga ang Binaliw landfill dili usa ka sustainable nga solusyon sa taas nga panahon.
Gipunting sab niya nga bisan og ang pagpakunhod sa basura ang ideal nga paagi, ang kamatuoran sa palibot nagpakita og lahi nga sitwasyon.
Tungod sa nagkadakong populasyon, giingong lisod nga pahiyuson ang gidaghanon sa basura sa umaabot nga mga adlaw.
Gihisgutan ni Fortuna nga si kanhi Presidente Gloria Macapagal-Arroyo nag-sponsor og balaodnon nga nagtinguha sa pag-amendar sa environmental laws. / ABC