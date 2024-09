Konsiyerto nga 'dunay bulok sa pulitika'

Duha sa posibleng kandidato sa pagka mayor sa Dakbayan sa Sugbo ang ningpakita sa "Cebu Now Na!" concert niadtong Martes sa gabii, Septiyembre 17, 2024, taliwala sa hugonhugon nga Garcia-Daluz tandem sa 2025 midterm elections.

Atol sa "Cebu Now Na!" concert nga gipahigayon sa SM Seaside City, Dakbayan sa Sugbo, si Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nitambong sa paglusad sa inisyatiba pinaagi sa usa ka konsiyerto, nga nagpasiugda og dinaliang aksyon aron matubag ang mga problema sa dakbayan.

Lakip sa mga personalidad nga nitambong sa maong kalihukan mao sila si Metropolitan Cebu Water District (MCWD) Board of Directors Chairman Joey Daluz, ug Basak Pardo Barangay Captain Dave Tumulak.

Ang mga konsehal sa Dakbayan sa Sugbo sama nila ni Rey Gealon, Jerry Guardo, Joel Garganera, ug Pastor “Jun” Alcover nakita usab sa kalihukan niadtong Martes sa gabii.

Nakita usab sa concert si kanhi Office of the Presidential Assistant for the Visayas (OPAV) secretary Michael Dino.

Sa usa ka mubo nga pakigpulong, si Garcia niingon nga parehas siya'g panglantaw sa political initiatives nga naglihok sa "better Cebu."

“Nakarealized ko di masulbad ang problema kung di magtinabangay tanan... kinahanglan ta’g action, action, action para mausab ang atong syudad sa Sugbo,” matod ni Garcia.

Human niini, iyang giimbitar sila si Daluz ug Tumulak nga mouban niya sa entablado, nga mitug-an nga kining duha ka mga personalidad managsama og panglantaw kaniya.

WAY PULITIKA

Sa text message niadtong Miyerkules sa buntag, si Tumulak nitug-an sa SunStar Cebu nga ang ilang pagtambong sa maong panagtapok walay kalambigitan sa pulitika.

“I attended the event last night after being invited by the organizer, who shares my advocacy for addressing waste disposal issues, environmental care, and community safety,” matod ni Tumulak.

“It was great to see friends like Acting Mayor Garcia, Atty. Daluz, and other city officials there, all committed to making a positive impact,” dason niya.

Sa dihang gipangutana bahin sa iyang mga plano alang sa 2025 midterm election, partikular na sa potensyal nga tandem ni Daluz-Tumulak, wala siya espesipikong motubag ug naghuwat hinuon sa Filing of the Certificate of Candidacy period sa Oktubre 2024.

Si Daluz, sa laing bahin, wala mokomentaryo sa maong panagtapok.

Sa laing bahin, si Garcia wala pa motubag sa mga espekulasyon sa panahon sa press.

Gipakita sa konsiyerto ang pipila ka mga banda lakip ang Sunkissed Lola, Cookie$, Acel Band, ug Zeke Abella sa Sky Hall, SM Seaside City.

MOLANSAR

Sa nagkaduol na ang deadline, daghang personalidad ang nipadayag sa ilang kaandam nga mokandidato sa Cebu City Hall, apil na ang mayoralty run.

Si Daluz, niadtong Septiyembre 9, nitug-an sa SunStar Cebu nga sa dili madugay moluwat na siya isip chair sa MCWD Board of Directors, apan wala siya mokompirmar nga modagan sa umaabot nga midterm elections karong Mayo 12, 2025.

Apan, lain-laing mga tarpaulin sa lain-laing mga gidak-on nga mikaylap sa pipila ka mga dalan sa siyudad na sa iyang nawong.

“I’m ready to run, but I have not really decided 100 percent. Mahibaw-an na karong Oct. 1,” matod ni Daluz.

Ang SunStar Cebu, nakadiskobre sa ulahi nga si Daluz nag-post sa iyang Facebook page nga mga istorya nga modagan siya sa pagka mayor uban ni Tumulak, isip iyang running mate.

Matod niya nga ang Partido Panaghiusa, nga iyang gibanhaw niadtong Marso 2021 human kini gitukod sa iyang inahan kaniadto nga radio personality ug politiko nga si Nenita Cortes-Daluz, maoy mobutang og kompletong slate.

Sa laing bahin, ang preventively suspended Cebu City Mayor Michael Rama sa sayo pa mipahibalo nga siya nagtinguha nga magpapili pag-usab alang sa umaabot nga 2025 midterm.

Si Rama, niadtong Pebrero 2024, unang nipahibawo sa iyang potensyal nga tandem pag-usab ni Acting Mayor Garcia ubos sa Partido Barug.

Apan, nisamot ang relasyon sa mga opisyal nunot sa preventive suspension ni Rama ug sa kausaban sa polisiya ni Garcia sa City Hall isip Acting Mayor, apil na ang 2025 nga venue sa Sinulog.

Dunay mga huhungihong nga si Garcia, mokandidato pagka mayor sa Dakbayan sa Sugbo sa 2025 midterm election apan wala pa niya gikumpirma o gihimakak ang mga espekulasyon.

Sa laing bahin, una nang gidawat ni Cebu City Councilor Nestor Archival ang imbitasyon ni kanhi Cebu City Mayor Tomas "Tommy" Osmeña sa iyang tandem.

Si Archival modagan pagka City Mayor, samtang si Osmeña maoy iyang kandidato pagka bise mayor ubos sa Bando Osmeña Purok Kauswagan (BOPK) party.

Laing kandidato nga mosalmot sa pagka mayor mao ang kanhi commissioner sa Bureau of Customs nga si Yogi Ruiz, kinsa maoy unang nipahibawo sa iyang kaandam nga mokandidato pagka mayor sa Dakbayan sa Sugbo sa Mayo 2025 midterm elections.

Gitakda sa Commission on Elections ang pag-file sa COC sugod sa Oktubre 1 hangtod sa Oktubre 8, 2024. / EHP