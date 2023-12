KonsultaMD mipalapad sa serbisyo sa Zamboanga

Nag-una nga digital healthcare service provider sa nasod, KonsultaMD, nihimo og landmark nga kasabutan tali sa Ciudad Medical Zamboanga (CMZ) aron mas mapaduol ang mga serbisyo sa pag-atiman sa panglawas sa mga residente sa Zamboanga City.

Kini nga venture, gisilyuhan sa usa ka bag-o nga ceremonial signing, nagrepresentar sa KonsultaMD sa domestic nga pagpalapad sa merkado ug gigamit ang komprehensibo nga serbisyo sa pag-atiman sa kahimsog sa CMZ aron mahatagan ang usa ka wala pa kaniadto nga lebel sa kasayon ​​​​ug kahusayan sa mga pasyente.

Ang CMZ maoy nag-unang medikal nga organisasyon sa rehiyon, nasangkapan sa la­bing bag-o nga mga pasilidad ug usa ka kompleto nga serbisyo sa diagnostic ug medikal.

Ang kolaborasyon nagpaila sa usa ka seamless, digital-first nga pamaagi sa pag-atiman sa panglawas, pag-streamline sa matag lakang gikan sa appointment scheduling ngadto sa pagbayad, pagseguro nga ang mga pasyente makadawat dayon sa pagtagad ug pag-atiman. Kini usa ka kritikal nga bahin sa misyon sa KonsultaMD nga maghatag og holistic nga pag-atiman, lakip ang mga telekonsultasyon, serbisyo sa parmasiya, ug pag-atiman sa balay.

Pinaagi sa KonsultaMD Super­App, ang mga lumolupyo sa Zam­­boanga City maka-book na sa at-home ug in-hospital diagnostic services nga gihatag sa CMZ sa pipila lang ka pag-klik, nga nagbag-o sa paagi sa pagha­tud sa healthcare sa Mindanao.

“The partnership with KonsultaMD will give a whole new meaning to both quality and accessibility of healthcare in Zamboanga City. The synergy will deliver both care and convenience like no other...” matod ni Atty. Jhihann C. Hairun-Natividad, Presidente sa CMZ.

Si Cholo Tagaysay, CEO sa KonsultaMD, nipalanog sa sentimento nga nag-ingon: “This strategic partnership boils down to our shared values and vision with Ciudad Medical Zamboanga of providing: Better Access. Better Service. Better Health. With KonsultaMD’s goal of democratizing healthcare in the country, it’s just the start of building a strong network of medical providers and professionals in just one app.”

Kini nga inisyatiba nagpakita sa gipaambit nga panan-awon sa KonsultaMD ug CMZ sa paghatag og talagsaon nga mga serbisyo sa pag-atiman sa panglawas nga parehas nga ma-access ug kasayon.