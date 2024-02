KonsultaMD mipili sa Forticare isip iyang healthcare provider

Ang KonsultaMD nipili sa Forticare Health System International, Inc. isip usa sa mga importanteng healthcare provider, alang sa pagpalambo sa usa ka accessible ug innovative nga serbisyong medikal sa nasod.

Ang digital nga kahanas sa KonsultaMD sa mga solusyon sa pag-atiman sa panglawas inubanan sa halapad nga network sa mga benepisyaryo sa Forticare nagsiguro sa pag-access sa tukma sa panahon, kasayon, ug de-kalidad nga serbisyong medikal.

Tungod niini, ang mga miyembro sa Forticare karon adunay libre nga paagi sa pag-access sa daghang mga serbisyo sa KonsultaMD.

Naglakip kini sa mga konsultasyon sa voice ug video sa mga lisensyado nga doktor alang sa kinatibuk-an ug mental nga kahimsog, kahimsog sa panglawas, e-resita, e-laboratory nga mga hangyo, e-medical nga sertipiko, ug mga benepisyo sa kauban sa KonsultaMD.

Si Patrick Joseph Nadal, presidente ug CEO sa Forticare Health Systems International, Inc., nagpasiugda sa estratehikong importansya sa pagpili sa KonsultaMD.

“With the trend of the market right now, it’s going digital. It’s a great help for us, especially for our members, to easily avail of their medical benefits,” matod niya.

Si Jayson Pablo, Provider Relations Associate sa Forticare, nagpatin-aw sa kaugmaon sa kolaborasyon, nga nipadayag sa panglantaw sa kompaniya sa pagbaton sa KonsultaMD isip iyang nag-unang kauban sa medikal nga teleconsultasyon sa umaabot nga mga tuig.

“Being partnered with KonsultaMD made us more flexible and accessible to our clients. With healthcare digitalization in our company, our members, especially those in remote areas, will be able to avail of our medical services easily and conveniently using teleconsultation,” dugang niya.

Naghatag ang Forticare og dekalidad, barato nga pag-atiman sa panglawas sa liboan ka mga Pilipino pinaagi sa pakigtambayayong sa mga akreditadong ospital ug mga medikal nga propisyonal.

Gipasalig nga masabtan ang mga panginahanglanon sa lokal nga komunidad, ang Forticare nagtanyag sa halapad nga mga sakop nga doktor sa tibuok nasod, pagsiguro ang dali nga pag-atiman sa kahimsog alang sa kanunay nga nagtubo nga base sa miyembro.

Ang panagtambayayong nahiuyon nga hapsay sa misyon sa KonsultaMD nga maghatag og taas nga kalidad nga pag-atiman sa kahimsog, labi na nga nagpunting sa wala’y serbisyo ug hilit nga mga lugar.

“Being chosen by Forticare is a testament to our commitment to providing top-notch digital healthcare services. This partnership enables us to extend our reach and make a tangible impact on the healthcare experience of millions of Filipinos wherever they may be in the country,” matod ni Beia Latay, KonsultaMD CEO.

Ang KonsultaMD, usa ka pioneering force sa digital healthcare sector, dedikado sa pagdala sa transformative health solutions ngadto sa umaabot sa Philippine healthcare system.

Kauban sa Forticare, nagpahimutang kini sa entablado alang sa usa ka bag-ong panahon sa pagka-access ug kasayon sa pag-atiman sa panglawas.