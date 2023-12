KonsultaMD nakadawat og gold award sa DOH Healthy Pilipinas

Ang KonsultaMD, nag-unang digital health service provider sa nasod, nakadaug sa gold award sa Healthy Pilipinas for Partners Awards 2023 sa Department of Health (DoH).

Ang Healthy Pilipinas nakatutok sa pagpataas sa kahibalo ug pagpalambo sa kinatibuk-ang kahimsog ug kahimsog sa mga Pilipino, sa pisikal ug mental.

Isip kabahin sa inisyatiba, ang DOH miila sa nagkalain-laing sektor nga nakahatag og dakong kontribusyon sa panglawas sa publiko.

Ang nakadaug nga entry sa KonsultaMD naglakip sa organisasyon sa labing unang mental health concert sa Pilipinas, “Be Kind To Your Mind.”

Nagpakita sa mga artista ug mga tigpasiugda sa kahimsog sa pangisip sama nila Ben&Ben, Nadine Lustre, ug Curtismith, kini usa ka groundbreaking nga konsyerto nagsilbi nga usa ka impluwensyal nga plataporma alang sa bukas nga mga diskusyon sa isyu.

Nakakuha kini og daghang atensyon ug nagpukaw sa mahinungdanon nga mga panag-istoryahanay sa tibuok nasod.

Dugang sa pasalig niini, ang KonsultaMD nakigtambayayong sa mga artista nga sila si Kiana Valenciano, Nix Damn P, ug Curtismith niadtong Enero 2023 aron ipagawas ang “I Want To Be Here,” usa ka kanta nga nag-awhag ni bisan kinsa nga nakigbisog sa mental health nga makigsulti sa usa ka minahal o usa ka propisyonal sa radyo ug sikat nga streaming nga plataporma.

Kini nga anthem nagpukaw sa usa ka mas lapad nga panag-istoryahanay bahin sa kahimsog sa pangisip ug nahinabo sa mga mahimong nag-atubang sa mga hagit sa kahimsog sa pangisip.

Laing importanteng elemento sa dedikasyon sa KonsultaMD sa mental health mao ang paghatag og accessible nga mga serbisyo pinaagi sa KonsultaMD SuperApp.

Kini nga bag-ong app nagtanyag og 24/7 nga video ug chat nga mga konsultasyon sa mga propisyonal sa kahimsog sa pangisip, nga nagtugot sa mga tiggamit sa pagpangita og giya ug suporta sa ilang kasayon.

Ang panginahanglan alang sa maong mga inisyatiba gipasiugda sa mga estatistika sa DOH nga nagpakita nga kapin sa 3.3 ka milyon ka mga Pilipino ang nag-antos sa mga depressive disorder.

Ang pandemya sa Covid-19 dugang nga nagpataas sa krisis sa kahimsog sa pangisip sa Pilipinas, nga nagpasiugda sa kamahinungdanon sa dali nga suporta sa kahimsog sa pangisip.

Ang mga paningkamot sa KonsultaMD mahinungdanon sa pagpauswag sa kahimsog sa pangisip sa tibuok nasod.

“Our commitment at KonsultaMD extends beyond providing healthcare services. We strive to ensure the holistic well-being of every Filipino. Receiving this award from the Department of Health is a reflection of our unwavering dedication to addressing the crucial issue of mental health in the Philippines,” matod ni Cholo Tagaysay, KonsultaMD CEO.

Kini nga pag-ila nagpamatuod sa tahas sa KonsultaMD isip usa ka pioneer sa digital health sector, nga nagpalig-on sa misyon niini nga himuong accessible, kasaligan, ug barato alang sa tanan ang healthcare.

Ang kompaniya nagpadayon sa iyang misyon sa pagbungkag sa mga babag sa suporta sa kahimsog sa pangisip, pagpalapad sa pagkab-ot niini sa daghang indibidwal ug paghatag og mahinungdanon nga tabang.

Gawas sa kahimsog sa pangisip, ang KonsultaMD nagtanyag 24/7 nga pag-access sa mga doktor ingon man mga sertipiko sa medikal, parehas nga adlaw nga paghatud sa botika, diagnostic sa balay, ug pag-atiman sa pag-atiman sa mga bag-ong natawo ug tigulang.