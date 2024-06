KonsultaMD, Partner Health Plan nag-uban alang sa health care

Nilusad ang telehealth provider nga KonsultaMD og usa ka groundbreaking nga health plan nga mohatag og komprehensibo nga healthcare alang sa common-law partners ug same-sex couples.

Ang KonsultaMD’s Partner Health Plan nagpatuman og inklusibong pamaagi pinaagi sa pagsiguro nga ang mga common-law ug same-sex couples makadawat sa healthcare nga ilang gikinahanglan.

Pinasubay kini sa tinguha sa KonsultaMD nga himuong mas accessible, masaligan, ug abot-kaya ang healthcare alang sa tanang mga Pilipino.

“Our Partner Health Plan symbolizes our recognition of the changing dynamics of relationships and our commitment to providing accessible healthcare to partners, no matter who they are. Through this new plan, we aim to provide inclusive healthcare, ensuring that everyone receives quality care that they deserve,” matod ni KonsultaMD CEO Beia Latay.

Ang Partner Health Plan mitanyag og komprehensibong pakete sa mga benepisyo, lakip na ang 30 video consultations ngadto sa usa ka General Practitioner ug walay limit nga voice consultations nga magamit 24/7. Ang health plan balido nagdto sa duha ka miyembro: ang primary account holder ug usa ka dependent, nga naghatag og kahigayonan sa mga magtiayon nga maseguro nga makadawat ang ilang mga kapikas sa pag-atiman nga ilang gikinahanglan.

Sayon ug dali lang ang paagi sa pag-subscribe sa Partner Health Plan pinaagi sa KonsultaMD app nga magamit sa Google Play, App Store, ug Huawei AppGallery.

I-download ang app, i-navi­gate ang “My Account” section, pilia ang “Subscriptions and Packages,” ug dayon pilia ang “Partner Annual Plan.”

Human sa pag-subscribe ug pagkompleto sa bayad, mahimo nang idugang ang kapikas isip dependent, aron maseguro nga ang duha ka indibidwal ang makadawat sa mga benepisyo sa health plan. / PR