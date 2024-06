KonsultaMD, SendVia nagkahiusa alang sa healthcare access sa OFWs

Ang telehealth provider nga KonsultaMD nakighiusa sa mga pwersa sa global online store SendVia aron mahatagan og gahom sa Overseas Filipino Workers (OFWs) sa pagdumala sa mauswagon ug pinansyal nga kalig-on sa ilang pamilya.

Ang KonsultaMD ug SendVia naningkamot sa paghatag og kalinaw sa hunahuna sa mga pamilya nga nahimula’g sa gilay-on, pagseguro nga ang mga OFW makahatag sa ilang mga minahal og access sa taas nga kalidad nga serbisyo sa pag-atiman sa panglawas bisan kanus-a nila kini gikinahanglan bisan pa sa geographical barriers.

Pinaagi sa pakigtambayayong, gipalapad sa SendVia ang pagtanyag niini sa makahuluganong mga produkto ug serbisyo sa pag-atiman aron maapil ang Annual Family Health Plan voucher sa KonsultaMD.

Naghatag ang mga voucher og 24/7 online nga konsultasyon sa doktor, serbisyo sa pasyente sa klinika, paghatud sa tambal sa sama nga adlaw, ug dali nga mga diagnostic sa balay ug serbisyo sa kahimsog.

“Our collaboration with SendVia allows an easy and reliable way for OFWs to take care of their families’ health and wellbeing, no matter where they are in the world,” matod ni Beia Latay, KonsultaMD CEO.

“By integrating KonsultaMD’s Family Annual Health Plan vouchers into our offerings, we are not only enhancing the value we provide to our customers but also reinforcing our mission to support and uplift the lives of every family across the globe,” matod ni SendVia co-founder Matt Jordan.

Ang KonsultaMD ug SendVia bag-o lang nagsilyo sa ilang panag-uban nga naghiusa sa top officers gikan sa duha ka mga kompanya lakip nila ni Latay, Jordan, KonsultaMD Chief Commercial Officer Cindy Burdette ug SendVia’s co-founder, Mariah Mateo Sarpong. Kini nga alyansa nagrepresentar sa usa ka mahinungdanong lakang sa unahan sa pagsiguro nga ang mga pamilyang Pilipino, bisan unsa pa ang ilang lokasyon, adunay access sa pag-atiman ug suporta nga ilang gikinahanglan.

Ang KonsultaMD dedikado sa pagsiguro sa unibersal nga pag-access sa healthcare pinaagi sa komprehensibo nga han-ay sa mga serbisyo niini, nga nagtumong nga mahimo nga ang go-to platform alang sa mga OFW ug ilang mga pamilya alang sa tanan nilang mga kinahanglanon sa pag-atiman sa panglawas. / PR