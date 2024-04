Konsumidor mireklamo sa ‘lapukon’ nga tubig

Pipila ka mga residente sa Barangay Vito, lungsod sa Balamban napugos sa pagpalit ug paggamit sa purified nga tubig alang sa pagkaligo ug paghugas sa mga plato human ang tubig nga ilang madawat gikan sa Balam­ban Water District na-discolored, hinungdan sa ilang pagduda nga kontaminasyon.

Ang taga Sitio Subida, taga Vito nga si Bob McQuaid nagpadala og mga hulagway sa SunStar Cebu sa tubig nga gikan sa ilang mga gripo, nga nagpakita sa brownish nga kolor niini nga daw morag lapok.

Si McQuaid, sa pakighinabi sa SunStar Cebu pinaagi sa Messenger niadtong Doming­­go, Abril 28, 2024, niingon nga duha ka buwan na ang “lapok” nga tubig nga giapud-apod sa ilang kasili­nganan gikan sa water district.

Matod niya, nagsugod na kini sa wala pa nipahibawo ang Balamban Water District nga kinahanglang ayuhon duha ka buwan na ang naka­labay.

Matod ni McQuaid, usahay tin-aw ang tubig nga gisuplay sa water district, apan, ang lapok nga agas sa tubig mahi­tabo tulo ngadto sa upat ka adlaw sa usa ka semana.

Siya miingon nga ang iyang pamilya nakahukom nga dili mogamit sa tubig alang sa pagkaligo, paglaba, pagluto, ug paghugas sa ilang mga plato aron malikayan ang bisan unsang peligro sa kahimsog.

“I’m worried that maybe it’s contaminated with ecoli or salmonella now,” matod ni McQuaid.

Gidugang niya nga ila lang kining gamiton sa pagpabisbis sa ilang mga tanom ug magpaabot nga motin-aw ang tubig.

REKLAMO

Si McQuaid niingon nga makapila na siya niabot ug nagpadala og reklamo sa Ba­lamban Water District alang sa iyang mga silingan.

Gibutyag niya nga ang tubag lang nga iyang makuha mao nga magbutang sila og tubero aron ayohon, apan ang tubig mao ra gihapon pagkasunod adlaw o duha ka adlaw pagkahuman.

Sigon niya nga nisaka na og kapin sa P200 ang ilang bayranan sa tubig karon kon itandi niadtong tin-aw ug limpyo ang tubig nga gisuplay kanila.

“It’s much more (now) because they said to run the water to see if it gets clear to use. It’s only good for watering plants,” dugang ni McQuaid.

Ang SunStar Cebu nisuway pagkontak sa Balamban Water District pinaagi sa Messenger alang sa pamahayag ug nangutana pa og dugang mga pangutana, apan ang water district wala pa motubag hangtod sa panahon sa press.

Sa dali nga pagsusi sa ilang Facebook page, ang water district nag-post na og advisories sukad niadtong Marso bahin sa water interruptions tungod sa pagkunhod sa le­bel sa tu­big.

Niadtong Marso 8, ang Ba­lamban Water District ni-post nga kinahanglang pakunhuran ang agos sa usa sa mga linya niini human maobserbahan nga adunay hangin nga nisagol sa bomba tungod sa pagkunhod sa lebel sa tubig sa ilang atabay. / JJL