Kontra ni Ennis wa kaabti og 2 minutos

Wala’y minutos nga giusok si Jaron “Boots” Ennis sa iyang debut sa 154-pound division, human niya gipakamang si Uisma Lima tulo ka higayon og gitapos ang duwa sa 1:58 sa unang round niadtong Dominggo, Oktubre 12, 2025 (PH time).
“I’m belt chasing,” matod ni Ennis. “This is my division, 154 is mine.”
Ang 28-anyos nga Philadelphian (35-0, 31 KOs), nga wala pa napilde sukad sa iyang welterweight career, nagpakita gihapon sa iyang kusog sa lahi nga division.
“I just wanted to test my body at 154,” matod ni Ennis.
Human sa iyang pasiklab nga debut, diretsong gipangayo ni Ennis ang sunod niyang ganahan makontra, si Vergil Ortiz Jr.
Sumala ni Eddie Hearn, presidente sa Matchroom ug promoter ni Ennis, nga dako ang posibilidad nga mahitabo ang maong sinukliay sa kumo ni Ennis ug Ortiz.
Anaa ang spotlight karon ni Ortiz kay kinahanglan man niya dag-on ang iyang pagdepensa sa World Boxing Council (WBC) interim junior middleweight batok Erickson Lubin karong Nobiyembre 8. / RSC