Kontra ni suganob nalikay sa disgrasya

Nalambigit sa seryosong aksidente sa sakyanan si South African boxing star ug kanhi Interntaional Boxing Federation (IBF) light flyweight champion Sivenathi “Special One” Nontshinga niadtong Lunes sa hapon, Agusto 24, 2026 (PH time), sa Malibongwe Drive sa Johannesburg, South Africa.
Si Nontshinga nagpaingon sa gym aron mag-training dihang kalit lang nabanggaan ang iyang awto nga gisakyan sa usa ka truck.
Grabe ang pagkaguba sa atubangan nga bahin sa gisakyang awto ni Nontshinga ug maayo na lang kay wala’y bisan gamay nga angol nga nasinati sa 27-anyos nga boksidor.
Sa usa ka interbyu sa snl24.com, usa ka South African digital news, nagkanayon ang manager ni Nontshinga nga si Naledi Zibi nga natayming kay niadtong higayona, sa luyo naglingkod si Nontshinga nga unta, sa atubangan man kini naandan nga mopuwesto.
Atol sa hitabo, ang atubangan nga bahin sa awto ang grabeng nabanggaan ug naguba hinungdan nga nakaikyas si Nontshinga sa disgrasya.
Gipasabot ni Zibi nga naluwas man tuod si Nontshinga sa disgrasya apan grabe ang gibating kahadlok niini hilabi na kay aduna kini umaabot nga dakong away.
Si Nontshinga nakatakdang moasdang sa Pilipinas aron makig-away og balik ni Regie “Filipino Phenom” Suganob alang sa IBF light flyweight title eliminator bout karong Septiyembre 12 sa Tagbilaran City, Bohol.
Ang away maoy main card sa “Kumong Bol-anon 26,” labing ulahing edisyon sa boxing series sa PMI Bohol Boxing Prompotions nga gipangulohan ni Atty. Floriezyl Echavez Podot.
Giklaro ni Zibi nga madayon ra ang pag-asdang ni Nontshinga sa balwarte ni Suganob kinsa iyang gipilde pinaagi sa unanimous decision sa premiro nilang away niadtong 2023.
Nakaeskedyul nga mobiyahe si Nontshinga paingon sa Tagbilaran City karong Septiyembre 4, kapin sa semana sa dili pa ang gikatakdang petsa. / ESL